Alianza Lima confirma su primera baja importante de cara a la pretemporada: "Esguince de segundo grado"

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La pretemporada de Alianza Lima no empezó como todos esperaban. Cuando el comando técnico afinaba todos los detalles para llegar de la mejor manera a la Serie Río de la Plata 2026, el club blanquiazul confirmó su primera baja importante por un esguince de segundo grado.

Kevin Quevedo, la baja que nadie esperaba

El afectado es Kevin Quevedo, uno de los jugadores más fundamentales de Alianza Lima en la última temporada y pieza clave en la idea del DT Pablo Guede. El extremo apuntaba a repetir su buen nivel en esta pretemporada, pero todo cambió durante el entrenamiento del lunes 5 de enero.

Ese día, Kevin Quevedo no pudo terminar los trabajos y tuvo que abandonar el campo por molestias en el tobillo. La preocupación fue inmediata, sobre todo porque se trata de un futbolista titular y habitual arma ofensiva del equipo blanquiazul.

Tras lo ocurrido, el club decidió someterlo a exámenes médicos para conocer el verdadero alcance de la lesión.

El comunicado oficial de Alianza Lima

Horas después, Alianza Lima confirmó la noticia a través de sus redes sociales, dejando claro que se trata de la primera baja importante de la pretemporada "Durante el entrenamiento del lunes 5 de enero, nuestro futbolista Kevin Quevedo sufrió una lesión que le impidió culminar los trabajos y tuvo que salir del terreno de juego".

La alarma se encendió cuando el jugador fue evaluado por el área médica y salió el parte oficial. "Los estudios médicos realizados detectaron que el atacante tiene un esguince de segundo grado en el tobillo derecho ", indicaron.

Pese a la lesión, en el club dejaron claro que el jugador no será desconvocado y seguirá con el grupo durante la gira internacional: "De igual manera, el futbolista viajará con la delegación y realizará el proceso de recuperación en Montevideo".

Sin embargo, la preocupación entre los hinchas aumentó cuando el jugador fue captado por cámaras de Jax Latin Media en su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez, desplazándose en silla de ruedas.

Por ahora, Alianza Lima no ha confirmado un tiempo exacto de recuperación. No obstante, de acuerdo a los plazos habituales para un esguince de segundo grado, Kevin Quevedo estaría fuera de las canchas por lo menos cuatro semanas.

Así, Alianza Lima ya tiene su primera baja importante en plena pretemporada, luego de confirmarse que Kevin Quevedo sufrió un esguince de segundo grado. El club confía en su pronta recuperación.