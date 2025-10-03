Raúl Ruidíaz queda impresionado con el renovado estadio de Atlético Grau: "El mejor del Perú"

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Raúl Ruidíaz no pudo ocultar su emoción al ver cómo luce el renovado estadio de Atlético Grau, un recinto que promete marcar un antes y un después en el fútbol piurano. El futbolista, acostumbrado a estadios imponentes, destacó la modernidad de las instalaciones y mostró su entusiasmo por ser parte de este nuevo proyecto.

Ruidíaz maravillado con nuevo estadio de Grau

El video publicado por el Gobierno Regional de Piura mostró la modernidad del estadio, lo que no solo impresionó a Raúl Ruidíaz, sino también a figuras como Ángel Comizzo y exfutbolistas de Universitario de Deportes.

"¿Así va a ser? Piura y Atlético Grau se merecían un estadio de este nivel. El mejor estadio del Perú. La verdad que estoy muy orgulloso de ser parte de este gran proyecto. Me emociona estar aquí", declaró Raúl Ruidíaz luego de ver el diseño 3D tras un entrenamiento.

El estadio no solo elevará la experiencia de los hinchas locales, sino que permitirá albergar partidos internacionales, incluyendo encuentros de Copa Sudamericana o Copa Libertadores, consolidando a Atlético Grau como un referente del fútbol peruano.

Raúl Ruidíaz elogia estadio de Alianza Lima

El último partido de Atlético Grau frente a Alianza Lima mostró a Raúl Ruidíaz entrando desde el segundo tiempo con la intención de cambiar el rumbo del duelo en Matute.

Aunque su disparo estuvo cerca de convertirse en gol ante el portero Guillermo Viscarra, no logró generar más oportunidades, y el club terminó posicionándose en el décimo lugar de la tabla de la Liga 1.

A pesar de no ser titular, la 'Pulga' demostró entrega y compromiso con su equipo. Incluso confesó que quedó impresionado con Matute. 'La cancha es hermosa, primero que todo', aseguró.

¿Qué dijo Raúl Ruidíaz sobre la 'U'?

En entrevista con el periodista Eduardo Combe, de L1 Max, Raúl Ruidíaz se enfocó exclusivamente en Atlético Grau: "Yo, en lo personal, no veo tanto fútbol. Sé que la U está puntero, pero pienso en Atlético Grau. No tengo cabeza para estar pensando en otras cosas. Yo estoy pensando en Grau, nada más".

La emoción de Raúl Ruidíaz tras conocer el renovado estadio de Atlético Grau refleja su total compromiso con el proyecto del club. Respecto a Universitario, señaló que, aunque está puntero en el Torneo Clausura, su cabeza y su foco están completamente en su actual equipo.