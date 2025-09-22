Raúl Ruidíaz resta importancia al retiro de su imagen del Museo Monumental: Se hizo una película"

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La imagen de Raúl Ruidíaz era parte del Museo Monumental, el lugar donde Universitario de Deportes exhibe sus logros deportivos y a sus ídolos. Sin embargo, en los últimos meses la figura de 'la pulga' fue retirada, lo que no le ha causado malestar al delantero, asegurando estar enfocado en otros asuntos.

Desconocía el retiro

A su llegada con el plantel de Atlético Grau al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para el duelo con Sport Boys, el atacante de 35 fue abordado por la prensa. Una de las preguntas que le hicieron fue por el retiro de su imagen de la galería, hecho el cual asegura, desconocía.

"Son cosas que a mí no me afectan. Es más, ni sabía que estaba ahí, me enteré hace un par de meses, pero me ven sin efecto, ellos pueden hacer lo que quieran", manifestó Ruidíaz.

El futbolista agregó que no está al tanto de lo que hace el equipo de donde se formó, y que tiene asuntos personales que priorizar. La polémica entre 'la pulga' y el equipo de Ate nació a partir de una historia en redes del delantero que habría sido una indirecta, tras el 4-0 ante Palmeiras por la Copa Libertadores.

"Lo que pasa es que yo no estoy pendiente de lo que es Universitario, yo tengo mi vida y lo que es Grau. O sea, yo en la vida voy a subir algo para que afecte al equipo de donde yo salí, es ilógico. No ando pendiente, se hizo una película y ya la salí a aclarar. Si la gente cree, bien, sino, no estoy para hacer un cuento de eso", sentenció.

El video de la discordia de Ruidíaz

Tras la goleada que sufrió el elenco 'crema' ante el 'verdao', el ariete de Atlético Grau subió un video corto a su Instagram, en el que se le aprecia cantando un tema con una letra que dice: "Yo quiero ponerte en cuatro". Varios hinchas creyeron que se trató de una referencia al resultado de ese encuentro.

Como consecuencia, el actual bicampeón de la Liga1, a través de su área de marketing, decidió quitar las gráficas en donde aparecía, tanto en sus sedes de Ate y Campomar.

Así, Raúl Ruidíaz se pronunció al respecto del retiro de su imagen del Museo Monumental de Universitario de Deportes. El delantero aseguró desconocer que era parte de esto y que no le afecta, porque no está pendiente de lo que hace el club que lo formó.