Récord histórico: Marruecos apabulló 16-0 a Nueva Caledonia en el Mundial Sub 17

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección de Marruecos apabulló 16-0 a su similar de Nueva Caledonia, en un compromiso en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025, consiguiendo así la mayor goleada en la historia de los mundiales FIFA, de cualquier categoría y género.

Una marca histórica

Este domingo 9 de noviembre, la escuadra africana firmó su nombre en la historia de las citas mundialistas superando superó categóricamente el marcador 13-0 que logró España ante Nueva Zelanda en el Mundial Sub 17 disputado en Egipto, en 1997.

No obstante, pese a cerrar su fase de grupos con esta extensa goleada no le alcanzó para clasificar a la siguiente ronda del campeonato debido a que ocupó el tercer puesto del Grupo B con 3 puntos quedando atrás de Portugal (6) y Japón (7). La cantidad de goles les ayudaría para clasificar como mejores terceros.

Pero el hito de "Los Leones del Atlas" no solo abarca la categoría prejuvenil, sino que este marcador pasó a ser la mayor goleada en la historia de la de las Copas del Mundo (de 11 jugadores) ya sea masculina o femenina.

Al respecto, en las damas el mayor marcador constó un 13-0 de Estados Unidos a Tailandia, en el Mundial de Francia 2019. Mientras que en el Sub 20, la plusmarca es de 12-0 propinado por Noruega a Honduras, en la edición de Polonia 2019.

Mientras que en los Mundiales de la categoría mayor, la goleada más grande sucedió en España 1982, cuando Hungría derrotó 10-1 sobre El Salvador.

Así fue la apabullante goleada marroquí

Marruecos atraviesa un buen momento futbolístico debido a que viene de consagrarse campeón del Mundial Sub 20 de Chile por lo que hoy también demostró que tiene un presente y futuro dorado.

Un momento clave en la victoria marroquí fue las expulsiones que recibió Nueva Caledonia, primero la de Typhan Dreuko a los 22' y posteriormente la de Jean Canehjmez a los 31', cuando este último salía del terreno de campo ya ganaban 3-0.

Ya con nueve jugadores en el campo, los oceánicos no pudieron con el vendaval africano y en los 60 minutos restantes vinieron los 13 tantos restantes.

Estos jugadores anotaron dobletes: Oualid Ibn Salah, Abdelali Daouidi, Ziyad Baha, Nahel Addani, Abdellah Ouazane e Ismail El Aoud. Por su parte quienes marcaron un gol fueron: Bilal Soukrat, Ilyas Hidaoui, Zakari El Khalfioui y Steevy Andrew.

En conclusión, la selección de Marruecos hizo historia en la historia de la Copa del Mundo tras golear 16-0 a Nueva Caledonia, en el Mundial Sub 17.