Pedro Gallese responde a rumores que lo vinculan a Universitario: "Mi prioridad es quedarme en el extranjero"

Luego de seis temporadas en Estados Unidos, Pedro Gallese finalmente dejará el Orlando City luego que el propio club tomara la decisión de no renovar su contrato. A partir de ahí, se inició una serie de rumores respecto al futuro del portero nacional e incluso se especuló con su vuelta al fútbol peruano.

Y aunque tuvo un pasado en Alianza Lima, equipo del cual es hincha, las informaciones señalan que habría un acercamiento con Universitario para que se convierta en su nuevo guardameta. Ello, luego de que cobrara fuerza la posibilidad de la salida de Sebastián Britos tras el tricampeonato.

Pedro Gallese se pronuncia tras rumores con Universitario

Luego de la convocatoria de Manuel Barreto a la Selección Peruana para los amistosos del mes de noviembre, Pedro Gallese entrenó en Videna pensando en enfrentar al elenco ruso y a Chile en la próxima fecha FIFA.

Tras la segunda jornada de trabajos, el popular 'Pulpo' conversón con la prensa sobre su futuro y otros temas. En primer lugar, el guardameta nacional dejó en claro que se tomará un tiempo prudente para decidir bien el club donde continuará su carrera y que por ahora todos son meras especulaciones.

"Me tomaré mi tiempo para decidir la mejor opción. Hay algunas propuestas, pero todavía no se concreta nada. Me gustaría tener algo más concreto, por ahora son solo rumores", indicó.

En esa misma línea, señaló que cualquier rumor respecto a Universitario nació en la prensa deportivo y que por ahora no hay nada concreto. Eso sí, no descartó ninguna posibilidad, pero también dejó en claro que su prioridad es seguir jugando afuera.

¡EN SUSPENSO! Pedro Gallese 🧤, arquero de la @SeleccionPeru 🇵🇪: "Me tomaré mi tiempo para analizar las ofertas, mi idea es seguir en el exterior, pero como dije, no le cierro las puertas a nada y menos si es venir a Perú. Aún no ha habido un contacto formal con la U". pic.twitter.com/r3HNLbefEU — GOLPERU (@GOLPERUoficial) November 8, 2025

"Lo de la 'U' lo habla la prensa. Yo declaré que no le cierro las puertas a nadie. Mi prioridad es quedarme en el extranjero, pero si no aparece algo similar, obviamente no descarto volver al Perú. No estoy ansioso, quiero esperar que pasen los amistosos de la Selección", añadió.

Saluda las ganas de los nuevos rostros

Pensando en la Selección Peruana, el exarquero de Alianza Lima se sorprendió al ver rostros nuevos durante los entrenamientos en Videna señalando que se les nota las ganas de aportar a la Bicolor.

"Siempre feliz de estar acá. Hay muchas caras nuevas, muchos jóvenes, pero se les nota las ganas de estar aquí, de poner su granito de arena y consolidarse en la Selección", finalizó.

En resumen, Pedro Gallese se pronunció sobre los rumores que lo vinculan a Universitario dejando en claro que su prioridad es seguir en el extranjero.