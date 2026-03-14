Reimond Manco ESTALLA contra Jairo Concha tras polémica publicación contra Alianza: "Infantil y maleducado"

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Jairo Concha y Javier Rabanal de Universitario fueron suspendidos por la Comisión Disciplinaria de la FPF por los incidentes ocurridos en el Estadio Alberto Gallardo. Esto generó que el volante crema realice una publicación en su cuenta de Instagram la cual ha dado que hablar entre los hinchas merengues y blanquiazules.

El volante subió dos emoji: uno de una carita llorando y otro de un excremento. De inmediato, los seguidores de ambos equipos reaccionaron a esta situación. Como era de esperarse, esta reacción generó la opinión de diversos personajes del balompié nacional.

Reimond Manco estalla contra Jairo Concha

Por ejemplo, Reimond Manco, exjugador de la Selección Peruana y hoy panelista de diversos programas deportivos digitales, disparó con todo contra Jairo Concha por dicha publicación. El comentarista se pronunció sobre la sanción en su programa 'A la cama con el Rei' y no tuvo reparos al criticar duramente el futbolista del actual campeón peruano.

Según indicó, la conducta del jugador no puede ser defendida por ningún hincha considerando que Alianza Lima merece respeto por haberle dado la oportunidad de jugar en un grande cuando estaba en San Martín.

"No podemos defender a Jairo, ni entender el porqué de poner eso. Porque a fin de cuentas, Alianza le dio la oportunidad cuando estaba en San Martín, le dio la vitrina; luego de eso se fue a la 'U'. Independientemente de poderse haber sentido cómodo de que siempre haya sido hincha de la 'U'. Fue un equipo en el cual él jugó, y sin lugar a dudas, merece respeto", indicó.

Jairo Concha y su polémica publicación en Instagram.

Infantil y maleducado

Seguidamente, el comentarista señaló que el comportamiento de Concha es propia de un niño calificándola de infantil. Otro hecho que le generó molestia fue que no emita un mensaje directo contra el equipo victoriano y recurra a indirectas en redes.

"El club, la hinchada merecen cierto respeto como para que él ponga esa publicación; sí me parece de infantil, de un mocoso, infantil maleducado; y para la edad que tiene no está para eso. Indirectas cojudas, porque, por último, la del varoncito dice: 'no me parece que la gente de Alianza tenga que meterse en un reclamo donde no tiene nada que ver'. Pero que haya faltado el respeto sí me parece bajo", añadió.

En resumen, Reimond Manco estalló contra Jairo Concha tras la polémica publicación hecha contra Alianza Lima a raíz de la sanción que le impuso la Comisión Disciplinaria de la FPF.