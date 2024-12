Renato Tapia envió contundente mensaje a sus detractores: "Sé lo que he hecho por la Selección"

El jugador de Leganés, Renato Tapia, envió un contundente mensaje a sus detractores y aseguró que está tranquilo por su trabajado realizado en la Selección Peruana.

En diálogo en 'Hora Blanquiazul', el mediocampista aseguró que no le da importancia a las críticas de los hinchas por su compromiso con la 'Bicolor' y afirmó que está tranquilo consigo mismo.

"Para eso está el FIFA, para poner al capitán que tú quieras. Soy una persona muy pasota, no me importa lo que diga la gente. Si creen que no tengo compromiso o lo que se inventen, yo sé lo que he hecho por la selección. Estoy tranquilo conmigo mismo", declaró.