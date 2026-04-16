Ricardo Gareca propone a Claudio Pizarro como posible reemplazo de Agustín Lozano en la FPF

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En medio de las críticas a la administración de la FPF encabezada por Agustín Lozano, Ricardo Gareca sorprendió al poner sobre la mesa el nombre de Claudio Pizarro como una figura capaz de asumir un cargo importante o incluso convertirse en su reemplazo.

Gareca propone a Pizarro en la FPF

Ricardo Gareca, siempre atento a la actualidad del fútbol peruano tras su paso por la Selección Peruana, volvió a pronunciarse sobre la crisis dirigencial que atraviesa el balompié nacional.

En una reciente entrevista en el programa La Linares, el entrenador argentino fue consultado sobre posibles cambios en la estructura de la FPF y no dudó en señalar a Claudio Pizarro como un nombre con potencial.

El exDT de la 'Blanquirroja' dejó entrever que el Pizarro tiene lo necesario para tomar el mando en el fútbol peruano, justo cuando a Agustín Lozano le están lloviendo críticas por su gestión desde todos los sectores posibles.

Durante la conversación, Ricardo Gareca fue claro al destacar las cualidades del 'Bombardero de los Andes'. "Tiene la cultura, la capacidad, la inteligencia y la historia para que hoy o mañana, si él lo decide, le llegará una posición jerárquica o la más jerárquica del fútbol peruano", expresó el técnico argentino.

El comentario no quedó ahí. Gareca incluso fue más allá al sugerir que Pizarro podría tener un impacto directo en la transformación del fútbol peruano desde la dirigencia, apuntando a una visión moderna de gestión deportiva. En ese sentido, lo colocó como una alternativa de cambio frente a la actual administración de la FPF.

"Me parece que puede tener ideas revolucionarias. Como manager en un principio y como presidente en un futuro, algo que tiene que ver en la política deportiva de que él de pronto pueda ayudar al país en toda la experiencia que él tiene, como se formó, las formativas de los clubes donde jugó, trasladarlas acá", concluyó.

¿Por qué Pizarro fue al Mundial?

En la misma entrevista, el 'Tigre' revivió uno de los debates más grandes de su era con la 'Bicolor': dejar fuera a Claudio Pizarro de Rusia 2018. Un tema que hasta ahora no olvida nadie.

El técnico argentino reconoció que, por la trayectoria del delantero, existió la posibilidad real de incluirlo en la lista final, aunque la decisión terminó inclinándose por el grupo que logró la clasificación.

El exentrenador de la 'Blanquirroja' explicó que el análisis del comando técnico priorizó el rendimiento colectivo y la continuidad de los jugadores durante las Eliminatorias.

Sin embargo, el propio estratega también admitió que la situación de Pizarro no era sencilla de evaluar. Recordó que el atacante no siempre estuvo en plenitud física cuando fue considerado en anteriores convocatorias, lo que afectó su regularidad y su capacidad de respuesta dentro del sistema de juego.

Aun así, Gareca sorprendió al reconocer que la jerarquía internacional del exdelantero de clubes como el Bayern Múnich pudo justificar un espacio en la nómina mundialista.

Así, Ricardo Gareca reavivó el debate sobre la FPF al proponer a Claudio Pizarro como una alternativa de liderazgo o posible reemplazo de Agustín Lozano, destacando sus condiciones para asumir un rol dirigencial en el fútbol peruano.