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Histórica misión lunar culmina

Artemis II vuelve a la Tierra: Todo sobre el amerizaje de la misión tras diez días en el espacio

Luego de completar un recorrido alrededor de la Luna, tras diez días en el espacio, la tripulación de Artemis II regresa a la Tierra este viernes por la tarde, en el cierre de una misión histórica.

Artemis II vuelve a la Tierra
Artemis II vuelve a la Tierra NASA

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 09/04/2026

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La misión Artemis II entra en su etapa más decisiva. Tras diez días en el espacio y un histórico recorrido alrededor de la Luna, la nave Orion realizará su regreso mediante una trayectoria de "retorno libre", aprovechando la gravedad de la Luna para impulsarse de vuelta a la Tierra sin necesidad de una propulsión adicional prolongada.

El regreso de la nave a la tierra

El regreso de Artemis II no es un simple aterrizaje, sino una secuencia cuidadosamente calculada. Todo comienza con la separación del módulo de servicio, seguida por la entrada de la cápsula a la atmósfera terrestre a velocidades cercanas a los 40 000 km/h.

Durante este proceso, la nave enfrentará temperaturas de hasta 2 500 grados Celsius debido a la fricción con el aire, lo que convierte al escudo térmico en el elemento más crucial para garantizar la supervivencia de los astronautas.

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Posteriormente, se desplegarán una serie de paracaídas que permitirán reducir la velocidad de la cápsula antes de su impacto controlado en el mar. Este descenso, aunque planificado al detalle, es considerado uno de los momentos más peligrosos de toda la misión.

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¿Cuándo y a qué hora será el amerizaje?

El reingreso de Artemis II está programado para este viernes 10 de abril y caerá en el Océano Pacífico, cerca de la costa de California. Marcando el final de la primera misión tripulada que viaja más allá de la órbita terrestre en más de 50 años.

La transmisión de NASA TV comenzará aproximadamente a las 5:30 de la tarde, hora peruana. La separación de módulos está programada para las 6:33 p.m., el ingreso a la atmósfera a las 6:53 p.m. y el amerizaje a las 7:07 p.m.

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Recuperación y cierre de la misión

Una vez que la cápsula americe, equipos de la NASA y la Marina de Estados Unidos iniciarán las labores de recuperación. Los astronautas serán evacuados mediante helicópteros y trasladados a un buque especializado, donde recibirán las primeras evaluaciones médicas tras su viaje.

Este procedimiento no solo garantiza la seguridad de la tripulación, sino que también permite recoger información clave sobre el comportamiento humano en misiones de espacio profundo.

Artemis II no solo ha sido una misión de exploración, sino también una prueba tecnológica. Durante su trayecto, la nave utilizó una trayectoria de retorno libre, aprovechando la gravedad de la Luna para regresar a la Tierra sin necesidad de gran consumo de combustible.

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Este tipo de maniobras será fundamental para futuras misiones, incluyendo aquellas que buscan establecer una presencia humana sostenida en la Luna e incluso llegar a Marte.

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