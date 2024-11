Richard Acuña rompe su silencio tras descenso de César Vallejo: "Prometemos que volveremos más fuertes"

Tras perder la categoría luego de caer 3-1 ante Atlético Grau, el presidente del club Universidad César Vallejo (UCV), Richard Acuña, aseguró que en el 2025 regresarán "más fuertes".

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el directivo pidió disculpas a los hinchas del cuadro 'poeta' y reconoció que cometieron errores durante el campeonato, los cuales corregirán para pelear su regreso a primera división.

En esa misma línea, el entrenador de la UCV, Luis Hernández, se mostró duramente afectado por perder la categoría con el equipo trujillano.

"Es complicado hablar desde mi posición, es un golpe muy duro. Vallejo es una institución que por lo que brinda tanto a los jugadores, al comando técnico, es un club modelo que no merece estar en segunda división. Seguramente las cabezas del club tomarán decisiones pero de mi parte siento que el club no merece estar en Liga 2", dijo en conferencia tras el partido.

Minutos antes de que acabe el partido en Sullana, Alejandro Ramírez, exjugador del cuadro trujillano, publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales y crítico duramente al extécnico del equipo, Guillermo Salas.

"No puedo creer lo que estoy viendo. Lo que está pasando parece una pesadilla. Todo lo que me costó volver a Primera y más aún con (César) Vallejo, un grandísimo equipo, el equipo que me vio crecer como futbolista, el equipo donde debuté en el fútbol profesional, mi equipo", se lee en su historia de Instagram.

Asimismo, el actual futbolista de Cienciano arremetió contra 'Chicho' Salas por no tenerlo en cuenta para los partidos de la César Vallejo.

"Es cierto que los dirigentes han tomado malas decisiones, pero tengo que decir que ese hijo de p*** del 'Chicho' Salas me quitó la posibilidad de seguir defendiendo mis colores. No me quiso desde el día que llegó, sin razón alguna. 'Que son gustos del entrenador', en particular esa frase es una m***** en el fútbol", agregó.