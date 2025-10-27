Roberto Mosquera ARREMETE contra la Liga1 y la CONAR: "Lo que he visto ha sido un abuso"

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La remontada que sufrió Alianza Universidad de Huánuco en su visita a UTC en Cajamarca causó la molestia del entrenador del cuadro huanuqueño Roberto Mosquera. Tras el partido, el estratega arremetió contra los organizadores de la Liga1 y la CONAR acusando hechos que son un abuso y una mala gestión de quien designa a los árbitros.

Mosquera explotó contra la Liga1

La derrota por 3-2 que sufrió el cuadro azulgrana, dejó inconforme a la 'mosca', quien en conferencia de prensa arremetió contra el árbitro Christian Santos. Según el estratega, su actuación perjudicó a sus pupilos y lo ha dejado seriamente comprometido con el descenso para la próxima temporada.

"Tengo 53 años como hombre de fútbol, y la verdad lo que he visto hoy es un abuso, y los abusos tienen varias raíces que todos conocemos, pero nadie dice nada. Repiten las jugadas pixeladas para que no se vean con claridad. Nosotros acusamos al árbitro Santos, no teníamos nada contra él, pero queríamos un árbitro FIFA", sostuvo Mosquera.

Debido a la difícil situación que atraviesa Alianza Universidad, el director técnico indicó que pidieron un réferi con más experiencia que garantice la transparencia en el encuentro. Además, precisó que el club envió una misiva la Comisión Nacional de Árbitros para que garanticen una buena elección.

"Hay una carta que enviamos a la CONAR a la mitad de semana, no sabiendo que es mal árbitro. Simplemente queríamos a alguien de mayor garantía, de mayor experiencia. Hoy el profe sacaba tarjetas por donde sea, nos cobró dos penales. Uno no fue, el otro pudo haber sido, entonces hubo incidencia en el marcador. Es penoso", manifestó.

Lo que le resta a Alianza Universidad

Con solo tres fechas para que concluya el Torneo Clausura, los huanuqueños son penúltimos en la tabla acumulada, con solo 24 puntos. Solo se encuentras delante del ya descendido Binacional y a seis puntos de Juan Pablo II en el puesto 16, que de momento se salva de la baja.

Por la jornada 17 recibirá en el Heraclio Tapia a Cusco FC, que busca asegurar el cupo de Perú 2 para la próxima Copa Libertadores. En la siguiente visitará a Alianza Atlético en Sullana y cerrará el certamen en casa ante los 'juanpablinos'.

