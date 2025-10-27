RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Roberto Mosquera ARREMETE contra la Liga1 y la CONAR: "Lo que he visto ha sido un abuso"

Tras la derrota de Alianza Universidad ante UTC, Roberto Mosquera, entrenador del equipo de Huánuco, apuntó contra los organizadores de la Liga1 y la CONAR, por la designación del árbitro Christian Santos.

Roberto Mosquera criticó a los organizadores de la Liga1.
Roberto Mosquera criticó a los organizadores de la Liga1.

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 27/10/2025

La remontada que sufrió Alianza Universidad de Huánuco en su visita a UTC en Cajamarca causó la molestia del entrenador del cuadro huanuqueño Roberto Mosquera. Tras el partido, el estratega arremetió contra los organizadores de la Liga1 y la CONAR acusando hechos que son un abuso y una mala gestión de quien designa a los árbitros.

Mosquera explotó contra la Liga1

La derrota por 3-2 que sufrió el cuadro azulgrana, dejó inconforme a la 'mosca', quien en conferencia de prensa arremetió contra el árbitro Christian Santos. Según el estratega, su actuación perjudicó a sus pupilos y lo ha dejado seriamente comprometido con el descenso para la próxima temporada.

"Tengo 53 años como hombre de fútbol, y la verdad lo que he visto hoy es un abuso, y los abusos tienen varias raíces  que todos conocemos, pero nadie dice nada. Repiten las jugadas pixeladas para que no se vean con claridad. Nosotros acusamos al árbitro Santos, no teníamos nada contra él, pero queríamos un árbitro FIFA", sostuvo Mosquera.

DT. ROBERTO MOSQUERA - ALIANZA UDH

Debido a la difícil situación que atraviesa Alianza Universidad, el director técnico indicó que pidieron un réferi con más experiencia que garantice la transparencia en el encuentro. Además, precisó que el club envió una misiva la Comisión Nacional de Árbitros para que garanticen una buena elección.

"Hay una carta que enviamos a la CONAR a la mitad de semana, no sabiendo que es mal árbitro. Simplemente queríamos a alguien de mayor garantía, de mayor experiencia. Hoy el profe sacaba tarjetas por donde sea, nos cobró dos penales. Uno no fue, el otro pudo haber sido, entonces hubo incidencia en el marcador. Es penoso", manifestó.

Lo que le resta a Alianza Universidad

Con solo tres fechas para que concluya el Torneo Clausura, los huanuqueños son penúltimos en la tabla acumulada, con solo 24 puntos. Solo se encuentras delante del ya descendido Binacional y a seis puntos de Juan Pablo II en el puesto 16, que de momento se salva de la baja.

Por la jornada 17 recibirá en el Heraclio Tapia a Cusco FC, que busca asegurar el cupo de Perú 2 para la próxima Copa Libertadores. En la siguiente visitará a Alianza Atlético en Sullana y cerrará el certamen en casa ante los 'juanpablinos'.

El mal arbitraje de Christian Santos en el partido entre UTC y Alianza Universidad, provocó la molestia de Roberto Mosquera, entrenador del cuadro de Huánuco. La 'mosca' arremetió contra los organizadores de la Liga1 y la CONAR, encargada de designar a los árbitros para cada partido.

Temas relacionados Alianza Universidad árbitro CONAR Liga1 Roberto Mosquera

