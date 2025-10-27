Alianza Lima clasificó a la Copa Libertadores 2026: Conmebol dio cálida bienvenida al cuadro íntimo

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima no pudo alcanzar el objetivo de coronarse campeón de la Liga 1 2025 ya que su rival de toda la vida: Universitario, alcanzó el ansiado tricampeonato tras vencer por 2-1 a ADT en la altura de Tarma.

Pese a ello, el equipo dirigido por Néstor Gorosito alcanzó otra de las metas trazadas a inicio de año el cual fue clasificar a la Copa Libertadores 2026 e intentar igualar la buena campaña internacional que hicieron en la Copa Sudamericana de esta temporada.

Alianza Lima a la Copa Libertadores 2026

Pese a que Alianza Lima tuvo que descansar en esta última fecha, los resultados de Cusco FC, Melgar y la sorpresiva derrota en casa de Sporting Cristal ante Chankas FC, fueron suficientes para que los íntimos digan presente nuevamente en el máximo certamen continental de clubes de esta parte del mundo.

Eso sí, el elenco victoriano aún debe definir en que posición estará en esta competencia ya que peleará palmo a palmo con los cusqueños, arequipeños y rímenses.

"Un clásico de la Copa Conmebol Libertadores: Alianza Lima estará presente en la edición 2026", indicó la cuenta oficial de la Libertadores.

Cusco FC celebra su regreso a la Copa Libertadores

Al igual que Alianza Lima, Cusco FC es otro de los clubes que aseguró un cupo en la próxima edición de la Copa Libertadores de América. Por ello, el club cusqueño publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales tras su vuelta a esta competencia tras 6 años.

Como se recuerda, la última vez que participaron en dicho torneo fue cuando la institución aún se llamaba Real Garcilaso. Incluso, el elenco de la capital arqueológica del país fue el único en haber superado los octavos de final por última vez hasta que Universitario logró hacerlo en esta temporada.

"Después de 6 años, Cusco vuelve al lugar donde merece estar: entre los grandes de Sudamérica. Faltando 3 fechas por jugar, aseguramos nuestro regreso a la gloria eterna. Gracias a la entrega, la fe y el aliento de todo un pueblo. Esto no es solo un logro deportivo, es el reflejo de un sueño compartido por miles de corazones dorados. Gracias a nuestros sponsors y a familias cusqueñas, por creer siempre", indicaron.

De esta manera, la Conmebol le dio la bienvenida a Alianza Lima a la Copa Libertadores luego que aseguraran un boleto a la próxima edición de esta certamen en el 2026.