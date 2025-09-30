Entrenador de Ayacucho FC habló sobre posible descenso administrativo: "No vamos a tener ningún problema"

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La permanencia o salida de Ayacucho FC de la Liga1 se resolverá en los próximos días, cuando la vía judicial lo determine. El entrenador de esta institución, Sergio Castellanos, aseguró que no están pendientes de ello, mientras la parte deportiva intenta mantener la categoría en cancha.

Confía en la dirigencia

Después de la derrota ante Sporting Cristal (3-0), el estratega argentino habló para la prensa y dio sus impresiones del partido, así como el tema que rodea al cuadro ayacuchano. Al respecto, indicó que la parte legal se está encargando de resolverlo.

"Fuimos contratados, como los jugadores, para enfrentar el torneo. Es un tema que lo tenemos ahí al tanto, hemos hablado con los directivos, ellos están muy confiados, pero es algo que no nos compete o que no podemos hacer nada para solucionarlo", manifestó.

Castellanos precisó que por su parte, buscarán mantener la categoría en la cancha, aunque los resultados recientes no lo han ayudado demasiado. Ayacucho FC suma tres derrotas y dos victorias en sus últimas cinco presentaciones en el Torneo Clausura.

"Nosotros lo que podemos hacer es estar adentro de la cancha, trabajar, para que los números nos den para que nos podamos salvar del descenso, que es lo que estamos peleando. Hoy por hoy no nos encuentra descendiendo, pero sí ocupados en tratar de salir de esta situación lo antes posible", sentenció.

Posible exclusión de Ayacucho FC

Tras volver a la máxima categoría del fútbol peruano por un fallo de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, esta misma podría quedar nula en los próximos días. La audiencia se realizó el pasado 25 de setiembre y la resolución podría salir en la segunda semana de octubre, precisa el periodista Gustavo Peralta.

"Máximo en 15 días se conocerá la decisión de la audiencia en el Poder Judicial por el caso Ayacucho FC y FPF. Tras eso, el club ayacuchano podría acudir al Tribunal Constitucional pero la Federación también puede decidir algo a nivel del directorio", señaló.

Si procede la separación de 'los zorros', los equipos que hayan sumado puntos ante ellos en el Clausura, serán descontados, así como los goles anotados. Se repetiría el mismo caso que con Binacional, que el 19 de agosto último fue desafiliado de la Liga1.

En síntesis, el entrenador de Ayacucho FC, Sergio Castellanos, mostró estar confiado en que el trabajo de la directiva conseguirá la permanencia por la vía judicial. El director técnico argentino aseguró que él y sus pupilos se encargarán de evitar el descenso en la cancha.