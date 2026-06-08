Sporting Cristal oficializa a Roberto Mosquera como nuevo DT del club: "Estoy de vuelta en casa"

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La noticia que la hinchada celeste esperaba finalmente se hizo oficial: Roberto Mosquera vuelve a dirigir a Sporting Cristal. El anuncio se realizó con una campaña audiovisual cargada de símbolos y recuerdos, que apeló directamente a la identidad del club y a la memoria de los aficionados.

Con el lema "Vuelve la escencia", la institución rimense confirmó el regreso de un técnico que ya supo llevarlos a la gloria y que ahora promete devolverles competitividad en un semestre clave.

Bienvenido a casa

Minutos antes de revelar el rostro del entrenador, la cuenta del club publicó una imagen en plano detalle de un terno con el logo bordado del club, acompañada del slogan que encendió las redes sociales.

Anuncio previo de Cristal.

Luego, un video mostró a Mosquera levantando una camiseta celeste, intercalado con imágenes de su juventud como jugador y recuerdos de la histórica campaña de la Copa Libertadores de 1997, donde el club alcanzó el subcampeonato.

La narrativa audiovisual culminó con la exhibición de los trofeos conquistados bajo su mando, incluido el título de la Liga 1 del 2020, y un mensaje que resonó entre los hinchas: "Algunos llegan para hacer historia, otros ya lo hicieron... ¡Y vienen por más!".

Finalmente, Mosquera apareció de frente y pronunció las palabras que marcaron su retorno: "Estoy de vuelta en casa, necesitamos de todos para campeonar. ¡Fuerza Cristal!".

Reacciones de la hinchada

El impacto fue inmediato. En redes sociales, los comentarios reflejaron la emoción de los seguidores: "Toda la hinchada celeste está contigo", "El último baile", "A regresar el ADN Celeste", "Vamos con todo profe". La expectativa por el Clausura se disparó y el regreso de Mosquera fue interpretado como un golpe de confianza para un equipo que necesita recuperar protagonismo.

Mosquera, formado en Cristal y con una carrera marcada por títulos y procesos de reconstrucción, regresa tras cinco años de ausencia. Su estilo, basado en equilibrio y disciplina táctica, ha sido parte de la identidad rimense. Ahora, con un contrato hasta diciembre de 2026, el reto será devolver al club a la pelea por el campeonato y consolidar un plantel que busca reencontrarse con su esencia.

El regreso de Roberto Mosquera no es solo un cambio de entrenador, sino un mensaje de identidad y pertenencia. El club ahora apuesta por un técnico que ya conoce la casa y que promete devolverle competitividad y orgullo. La hinchada, que respondió con entusiasmo, espera que esta nueva etapa sea el inicio de un Clausura vibrante y que el "ADN Celeste" vuelva a brillar.