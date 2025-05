Rodrigo Ureña reconoce error tras gresca con hinchas y confirma continuidad en la 'U': "Me equivoqué"

El último domingo, Universitario cayó 1-0 en condición de local ante Alianza Atlético de Sullana en un partido que pudo haber significado quedarse en solitario en la punta del Torneo Apertura. Pero el resultado fue lo de menos luego de los hechos que se registraron tras el pitazo final.

Como ya se vio en diversas imágenes, un grupo de mal llamados hinchas se quedó al finalizar el encuentro y accedieron a la zona de occidente central del Estadio Monumental para reclamar a los jugadores de la 'U' por la derrota. Sin embargo, durante el hecho, los familiares de los integrantes del plantel resultaron afectados ya que se encontraban en dicha ubicación generando una reacción desmedida de los futbolistas.

Uno de los principales protagonistas de este lamentable suceso fue Rodrigo Ureña quien se mostró muy conmocionado durante el ingreso de estos desadaptados ya que su hijo se encontraba en dicha zona. Incluso, reveló con mucha rabia que no volvería a jugar en Universitario debido a estos actos violentos.

Sin embargo, luego de unos días de esta lamentable situación, el volante chileno utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el mismo. En primer lugar, el mediocampista señaló que reconoce este tipo de reclamos de los aficionados y que ello no fue lo que generó su molestia, sino más bien los momentos de miedo que vivieron sus familiares al verse envueltos en aquel pleito.

Comunicado de Rodrigo Ureña tras hechos con hinchas de la 'U'.

En esa misma línea, el futbolista chileno despejó los rumores que aseguraban su pronta salida del club merengue luego de este impase. Por último reafirmó su compromiso con la institución y señaló que jamás podría ponerse por encima del mismo.

"Yo jamás me pondría por encima del club, porque el día que me toque irme del club me iré con la frente en alto de haber dado todo de mí y haberme entregado por completo, ya que, al igual que ustedes, también quiero ver a Universitario siempre protagonista, porque es lo que merece. Respecto a mis palabras asumo que me equivoqué en la forma y fondo", añadió.