SAFAP se pronuncia sobre polémica de Marco Saravia: Daría la razón a Universitario sobre cláusula con Cusco FC

Universitario de Deportes visitará a Cusco FC en busca de una victoria. A pocos días del partido, se confirmó que Marco Saravia no estará disponible, ya que sigue siendo jugador prestado por el equipo crema. Por su parte, el técnico Miguel Rondelli ha señalado que no existe ninguna restricción para que el defensa juegue, lo que provocó una rápida respuesta de la SAFAP.

El sábado 2 de mayo, Universitario de Deportes jugará de visita ante Cusco FC por la jornada 11 del Torneo Apertura 2025. Sin embargo, el foco está en Marco Saravia, jugador prestado por la 'U', y quien no estaría habilitado para jugar por una cláusula del contrato.

Al respecto, el entrenador de Cusco FC, Miguel Rondelli, sostuvo que, pese a lo que diga el contrato, la decisión sobre Marco Saravia pasa únicamente por el comando técnico.

"La decisión la tomo yo. Si el club me dice 'mire profe, hicimos un acuerdo en el contrato de...' Está bien. Mi pregunta es: ¿si lo pongo, pierdo puntos? Yo lo estoy tomando en cuenta (a Saravia) porque la cláusula del miedo no existe ", expresó.