Santiago Ormeño revela el calvario que vivió en China: Acusa a club por negligencia médica

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Santiago Ormeño optó por aceptar un nuevo desafío en su carrera futbolística al sumarse a Qingdao Hainiu, equipo de la Superliga China, en febrero de este año. Sin embargo, no avizoró que dicha decisión culminaría siendo un calvario y marcaría un antes y un después en su vida. Totalmente alejado de presentarse como un desafío positivo con el que mejoraría tanto física como económicamente.

Santiago Ormeño revela situación desgarradora

El futbolista concedió una reciente entrevista al podcast 'Por qué eres lo que eres'. Allí relató pasajes de su infancia en su natal México, cómo fue su debut en el fútbol a los 14 años, la huella que dejó tras su paso en el club Puebla. Asimismo, cómo vivió la presión de jugar en Chivas y representar a la selección peruana de fútbol, país de nacimiento de su padre y abuelo.

Además, habló de su aventura por migrar al continente asiático y firmar por el club Qingdao Hainiu. Sobre ello, refirió que terminó por seducirle la propuesta. No obstante, no pensó en que esta decisión acabaría perjudicándolo.

"Todo salió mal, tenía contrato hasta diciembre. Llego a China, apenas pude jugar dos partidos y un chino me destrozó el tobillo. Fue una lesión que considero negligencia médica porque me metieron antes de tiempo. Fue un esguince con edema óseo", aseveró 'Ormedeus'.

En consiguiente, sostuvo que la institución de fútbol tomó la decisión de reemplazar su registro de extranjero debido a que no se encontraba apto para competir. Y finalmente optaron por traer a otro futbolista.

En tal sentido, el ariete confesó que no aceptó y decidió retornar a México para culminar su recuperación. Además, remarcó que su abogado ya se encuentra en comunicación con el club Qingdao Hainiu, para ver qué futuro tendrá dicha situación.

Santiago Ormeño y su debut en China

El delantero debutó el pasado 23 de febrero en la Superliga China, en el empate 2 a 2 del Qingdao Hainiu ante el QD West Coast, en el Qingdao Youth Football Stadium. Después, tras una semana, arrancó de titular en la derrota 1-0 ante Shenzhen Xinpengcheng, en el Qingdao Youth Football Stadium y, a partir de ese momento, no volvió a ser convocado.

Santiago Ormeño debutó con Qingdao Hainiu en el empate 2 a 2 ante Qingdao West Coast, el pasado 23 de agosto.

De esta manera, el futbolista nacional, Santiago Ormeño concedió una reciente entrevista al podcast 'Por qué eres lo que eres', en el que reveló el calvario que vivió al jugar en Qingdao Hainiu, equipo de la Superliga China.