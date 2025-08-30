¿Se acerca su debut?: Erick Noriega figura en convocatoria de Gremio para enfrentar a Flamengo

30/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Futbolistas peruanos siguen migrando al extranjero para consolidarse en destacados equipos y nutrir a la selección peruana. Un claro ejemplo de ello es Erick Noriega, quien ahora es futbolista de Gremio, de Brasil y recientemente su nombre apareció en la nómina de convocados para enfrentar, mañana 31 de agosto, a Flamengo, en el mítico estadio de Maracaná.

La llegada a Gremio

El pasado jueves 21 de agosto, mediante sus redes sociales, Gremio anunció la llegada de Erick Noriega, proveniente de Alianza Lima. Su destacada actuación en los play offs de Conmebol Sudamericana con el cuadro blanquiazul, le valió para llamar la atención del 'Tricolor'. El cuadro brasileño destacó la destreza física y calidad técnica de el 'Samurái' para construir el juego.

Un día después, en conferencia de prensa, fue presentado oficialmente como jugador de el 'Tricolor' en el que expresó su alegría por llegar al Brasileirao y recordó su paso por Japón, factor clave porque sorprendió a los presentes hablando un perfecto portugués. El mediocampista reveló que aprendió el idioma porque en tierras niponas compartió equipo con brasileños.

El posible debut de Noriega

En tal sentido, el polifuncional futbolista de 23 años, ya había sido convocado por su nuevo club en su último cotejo ante Ceará, por la liga brasileña, sin embargo, en dicho encuentro Noriega permaneció en el banco de suplentes y no pudo realizar su debut.

Pero, este sábado 30 de agosto, el 'Tricolor' presentó la nómina de convocados para enfrentar a Flamengo, mañana domingo 31 de agosto. En dicha lista, figura Erick Noriega, con lo que la ilusión de sumar sus primeros minutos con la escuadra brasilera cada vez está más cerca.

Cabe indicar, que este encuentro ante el 'Mengao', líder actual del torneo, corresponde a la jornada 21 del Brasileirao 2025 y se disputará desde las 2 de la tarde, en el mítico estadio de Maracaná. A Gremio le vendría bien lograr una victoria ante Flamengo, debido a que actualmente se ubica en la posición 14 de la liga brasileña con 24 unidades.

Además, consolidaría sus aspiraciones internacionales como su clasificación a la Copa Sudamericana, porque se encuentra a un punto de lograrlo. Posteriormente al duelo, Noriega quedará a disposición de Óscar Ibáñez, para unirse a la selección peruana de cara a los partidos ante Uruguay y Paraguay, por Eliminatorias Sudamericanas.

De esta manera, Erick Noriega apareció en la lista de convocados de su actual equipo Gremio, de Brasil, para enfrentar este domingo 31 de agosto a Flamengo, en el mítico estadio Maracaná.