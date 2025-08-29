¡Atención Perú! Uruguay presenta sensibles bajas para enfrentar a la Blanquirroja: ¿De quiénes se trata?

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana se encuentra a puertas de afrontar lo que será la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo a la Copa del Mundo 2026. El primer rival será Uruguay en calidad de visitante y cerraá ante Paraguay, de local. Ahora, se conoció que la escuadra charrúa presentó bajas sensibles en su nómina de convocados. En la siguiente nota te contamos de quiénes se trata.

Uruguay presenta bajas sensibles

Marcelo Bielsa, entrenador de la selección uruguaya, brindó una conferencia de prensa, este viernes 29 de agosto, en las instalaciones del Estadio Centenario. Allí confirmó que el defensa del Atlético de Madrid, José María Giménez, no estará presente ante la Blanquirroja.

"José María Giménez no va a estar disponible. Después del Mundial de Clubes se fueron encadenando algunas dificultades vinculadas con la salud deportiva de él", manifestó el experimentado estratega argentino.

De igual manera, el técnico de Uruguay reveló que el atacante del Sporting Club de Portugal, Maximiliano Araújo, no fue convocado a raíz de un problema muscular que tuvo hace 20 días atrás.

A los dos jugadores anteriormente mencionados se le suma las suspensiones del defensa central del FC Barcelona, Ronald Araujo, así como también el mediocampista Nahitan Nández, que milita en el Al-Qadisiyah F. C. de la Liga Profesional Saudí.

Además, tampoco estará el delantero Darwin Núñez, actual jugador del Al-Hilal Saudi F. C. La 'Pantera' no disputará el partido ante la selección peruana pues tiene que cumplir tres partidos de suspensión por protagonizar una trifulca durante la Copa América 2024. Originalmente fue sancionado con cinco fechas, pero tras apelar ante el TAS, se le redujo la medida cautelar.

A solo un triunfo del Mundial 2026

Recordemos que, Uruguay se enfrentará a Perú, el próximo jueves 4 de septiembre, en el Estadio Centenario, desde las 6 y 30 de la noche. Mientras que el martes 9 viajará a tierra sureña para enfrentar a Chile, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en el mismo horario en que chocará ante la Blanquirroja.

Cabe resaltar que la escuadra charrúa se ubica en la cuarta posición de las Clasificatorias Sudamericanas con 24 unidades y solo le falta un triunfo para sellar su boleto rumbo al Mundial 2026, el cual se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

De esta manera, la selección uruguaya presentó bajas sensibles de juagdores importantes de cara al partido ante la selección peruana que se disputará el próximo 4 de septiembre, en el Estadio Centenario.