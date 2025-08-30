Exreferente de la 'U' arremete contra Piero Quispe tras partida a Australia: "No lo quería ni su mamá"

30/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Piero Quispe ha dividido a la hinchada futbolística nacional tras conocer que deja el Pumas de la UNAM para ir en condición de préstamo al Sydney FC. En las últimas semanas se conoció que la directiva del equipo mexicano buscaba por todos los medios la cesión del jugador peruano por dos razones principales: liberar un cupo de extranjero para fichar un delantero y que el entrenador no pretendía contar con sus servicios.

Exreferente de la 'U' critica pase de Piero Quispe a Australia

Como era de esperarse, este fue el tema principal de los programas deportivos más destacados de nuestro país ya que muchos consideran que el exjugador de Universitario no debió dejar el fútbol azteca para ir a una liga con poca trascendencia internacional.

Incluso, uno de los exreferentes del club como lo es Carlos Galván, lo criticó duramente por esta polémica decisión. El popular 'Negro' aseguró que Piero Quispe quedará fuera del radar de la Selección Peruana al marcharse a una liga al otro lado del mundo.

"Quispe nada más, se va a ir a jugar con los canguros. Lo perdemos. Es fútbol amateur", indicó en primera instancia. Seguidamente, se refirió a los rumores que circularon en los últimos días de un posible interés de San Lorenzo y Rosario Central. Fue ahí cuando el argentino aseguró que esto solo fue una movida de su representante para elevar su precio y conseguir una mejor operación con el elenco australiano.

"¿Cuál fue el fin de decir que lo quería Rosario o Newell's? Inflar el precio del jugador. Una cosa es jugar en la MLS y otra que te quiera el fútbol argentino. No lo quería ni su mamá", indicó en la última edición de 'A Presión'.

Compañero de Quispe le deja un mensaje

Ante la inminente salida de Quispe al fútbol australiano, Adalberto Carrasquilla, futbolista de Pumas, fue consultado sobre esta posibilidad. Ahí, el excompañero del peruano le deseó le mejor y espera que pueda madurar como futbolista.

"No podríamos dudar de la capacidad como jugador y como persona. Me llevo muy bien con él. Yo siempre le voy a desear lo mejor, estando aquí en Pumas o si le toca en otro lugar, lo único que le podría decir es que siga creciendo, que mejore como futbolista", precisó.

De esta manera, Carlos Galván, exjugador de Universitario, criticó duramente a Piero Quispe que abandonará Pumas de la UNAM para ir a préstamo al Sydney FC.