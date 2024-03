¡Se encienden las alarmas! Campeón con Universitario de Deportes aún no renueva contrato

Un campeón con Universitario de Deportes ('U') en el 2023 aún no renueva contrato y genera preocupación entre los hinchas 'cremas'. ¿De quién se trata?

De acuerdo a la información del periodista argentino Cesar Merlo, Nelson Cabanillas aún no llegan a un acuerdo con los 'merengues' para extender su vínculo. Además, aseguró que ambas partes están lejos de lo que pretenden cada uno y precisó que la situación es la misma de hace meses y no se avanzó nada.

"No es sencilla la renovación de Nelson Cabanillas con Universitario. Su contrato vence en diciembre y hay grandes diferencias entre las partes, al punto tal que hace meses que la situación es la misma y no hay acercamientos", escribió en su cuenta de 'X', antes Twitter.

Cabe mencionar que, Cabanillas termina contrato el 31 de diciembre de este año y en las primeras ocho jornadas del Torneo Apertura apenas ha jugado un total de 185 minutos.

El director técnico de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, resolvió las dudas sobre el futuro de Christopher Olivares en el club crema, aclarando sus pensamientos sobre el jugador, y respondiendo a la gran duda sobre si desea que se mantenga a sus órdenes.

El estratega argentino rompió su silencio tras las diversas especulaciones que hubieron sobre lo que ha dicho el entorno del 'Zancudito', que está pasando por un momento difícil en los últimos meses.

"Hoy sí cuento con él . Hay muchas cosas de las que salen y no son reales. Obviamente consumo algo de lo que sale en redes. Se habla de que como no lo traje, no lo tengo en cuenta, para nada. Es un jugador que me gusta, tiene una capacidad importante. Para mí está en mis planes", afirmó.