¡Impactante! Jorge Fossati habría dejado fuera a importante delantero para el partido contra República Dominicana

A instantes de comenzar el encuentro entre la Selección Peruana y República Dominicana, el director técnico, Jorge Fossati, habría decidido que un delantero importante se quede fuera del once titular para este amistoso internacional.

Tras el encuentro frente a Nicaragua, el uruguayo habría decidido rotar a sus dos delanteros, Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero, y meter en el once titular a dos jugadores que compartirán ataque por primera vez.

Se trata de Édison Flores y Bryan Reyna, quienes podrán disputar minutos, según la información que brindó el periodista de Movistar Deportes, Michael Succar.

El entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, declaró a los medios sobre los acontecimientos de los últimos días, con respecto a los partidos amistosos de la escuadra nacional, con miras a lo que sucederá en el Estadio Monumental cuando enfrenten a República Dominicana.

Primero remarcó que desde un inicio, el dijo que no piensa buscar el equipo titular, pues solo quiere que todos se adapten a la formación utilizada por el uruguayo. Es necesario que los mecanismos estén memorizados por la plantilla. Con esto, dejo entrever que hará muchos cambios.

"Ustedes saben la idea, yo no diré nombres, pero no les miento, una cosa es ocultar lo que yo pienso que hay que ocultar, o no dar la información que yo pienso que no hay que dar, y otra cosa es mentir. Yo no les miento y hace unos días les dije que la idea o el objetivo no era buscar el equipo titular en estos dos partidos, sino que todos o la mayoría pudieran ser parte de estos dos partidos y así todos o casi todos tuvieran la oportunidad de trabajar la idea. No es de extrañarse que para mañana haya varios cambios", declaró.