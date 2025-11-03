Cristiano Ronaldo enciende polémica tras consulta sobre Lionel Messi: "¿Es mejor que yo? No estoy de acuerdo"

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

No cabe duda que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han marcado un antes y un después en el fútbol siendo de los jugadores más destacados tanto en sus equipos como en sus selecciones. Hasta tal punto de crearse una rivalidad deportiva que durante más de una década. Recientemente, CR7 ha encendido la polémica sobre ello.

Ronaldo enciende polémica con Messi

La estrella de la selección de Portugal no tiene por costumbre conceder muchas entrevistas, sin embargo, en esta oportunidad, le ha brindado la oportunidad al periodista Piers Morgan de charlar abiertamente con él.

Al respecto, ya se ha estrenado un adelanto del diálogo que sostendrán, el cual será emitido por completo el martes 4 de noviembre. Ahí el actual futbolista del Al-Nassr F.C. ha hablado sin tapujos sobre aspectos de su vida personal y también de su carrera como profesional.

En el audiovisual se escucha a Morgan consultarle al exfutbolista del Real Madrid, qué opinión tiene sobre el eterno debate que surge entre los aficionados del balompié: ¿Es Lionel Messi mejor que Cristiano Ronaldo?

Fiel a su estilo 'CR7' respondió sin pelos en la lengua. El hombre de prensa le preguntó: Dicen que Messi es mejor que tú ¿qué opinas? A lo que la respuesta del astro luso no tardó y claramente respondió: "¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde".

La entrevista más personal de su vida

Cabe resaltar que, en la denominada como la entrevista más personal de su vida, Ronaldo también abordará otras aristas como su relación con Georgina Rodríguez, sobre la cual afirmó: "Sabía que era la mujer de mi vida".

Además, revelará mayores detalles sobre el hecho de regalarle una camiseta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su ausencia en el fallecimiento de Diogo Jota, su compañero en la selección de Portugal. Sobre ello, el periodista Piers Morgan le realizará una consulta tajante: "No atendiste a su funeral", algo a lo que Cristiano intentará responder cuando se publique la entrevista completa.

