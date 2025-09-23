RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
En cancha sintética

Selección peruana: Manuel Barreto ya tiene rival y fecha para su debut al mando de la 'blanquirroja'

Para la fecha FIFA de octubre, la selección peruana ya conoce ante quién se enfrentará y en dónde. Este partido marcará el debut con el buzo de la 'blanquirroja' de Manuel Barreto.

Manuel Barreto ya sabe cuando debutará al mando de la selección peruana.
Manuel Barreto ya sabe cuando debutará al mando de la selección peruana. (Difusión)

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 23/09/2025

El proceso interino de Manuel Barreto como entrenador de la selección peruana ya tiene rival y fecha confirmada para su debut. La 'blanquirroja' jugará un único partido amistoso en la fecha FIFA de octubre ante Chile, como visitante en la localidad de La Florida, en Santiago.

Amistoso en cancha sintético

Durante la emisión de un programa del canal Liga1Max, el periodista Eduardo Combe aseguró que el equipo absoluto disputará un encuentro preparativo ante 'la estrella solitaria'. Este se disputará antes de la quincena del próximo mes, en una cancha sintética y en horario nocturno.

"El Perú vs Chile, el amistoso de la fecha FIFA de octubre, que será el debut de Manuel Barreto, será el el viernes 10 de octubre a las 8.00 de la noche de allá, 6.00 pm de acá en el estadio Bicentenario de la Florida, que tiene campo sintético", manifestó el comunicador.

Cabe precisar que como es costumbre, el máximo ente del fútbol mundial suele separar en el calendario días para que se jueguen dos compromisos. Por tal motivo, para el 14 del mismo mes, la Federación Peruana de Fútbol (FPF), no ha conseguido un rival.

Duelos en Rusia

Para noviembre, la FPF gestionó dos encuentros preparativos en suelo ruso. El primero será ante Rusia, actualmente desafiliado de la FIFA, pero no impedido de jugar con otros países y de nuevo con Chile.

El primer compromiso se disputará en el estadio Krestovski, de la ciudad de San Petersburgo el día 12 y seis días después frente a la 'roja' en el estadio Fisht de Sochi. Estos serán los últimos encuentros que la 'blanquirroja' disputará en 2025 y según lo previsto, los últimos de 'la muñeca' en el cargo.

FPF busca nuevo entrenador

Desde que el ente máximo del balompié nacional confirmó la salida de Óscar Ibáñez, el nuevo estratega para las eliminatorias para el Mundial 2030 es una incógnita. No obstante, anunció que a través de un "Plan de Restructuración Institucional", buscarían al encargado de liderar el proyecto.

"La elección del nuevo comando técnico será el resultado de una evaluación exhaustiva, en la que se priorizará un perfil alineado con el perfil estratégico de la FPF", indicó el comunicado del pasado 10 de setiembre.

De esta manera, Manuel Barreto ya conoce cuándo dónde y contra quien debutará al mando de la selección peruana. El director de la Unidad Técnica de Menores de la FPF tendrá su primer desafío ante Chile en Santiago.

