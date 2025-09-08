RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Primer cortocircuito

Selección Peruana: Revelan tenso cruce entre Agustín Lozano y Jean Ferrari tras la goleada ante Uruguay

El periodista deportivo Peter Arévalo, aseguró que un intercambio verbal entre el presidente y el director general de la FPF sobre la continuidad de Oscar Ibáñez al frente de la Selección Peruana. Aquí los detalles.

Lozano y Ferrari tuvieron un tenso cruce tras la goleada de Perú ante Uruguay.
Lozano y Ferrari tuvieron un tenso cruce tras la goleada de Perú ante Uruguay. (Foto: A Presión)

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 08/09/2025

La Selección Peruana se despide este martes de las Eliminatorias Sudamericanas recibiendo a Paraguay en el Estadio Nacional. Como se sabe, el combinado patrio quedó oficialmente eliminada del Mundial 2026 tras caer por 3-0 ante Uruguay en el mítico Centenario de Montevideo.

A partir de esta derrota, se inició una serie de rumores respecto a la continuidad de Oscar Ibáñez. Según indicaron la idea inicial de mantenerlo hasta fin del 2025 habría cambiado por lo que se estaría analizando traer el técnico que se haga cargo del siguiente proceso para que su trabajo tengo un poco más de tiempo.

Cortocircuito entre Agustín Lozano y Jean Ferrari

Por ello, luego de la dura derrota ante Uruguay se habría producido un intercambio verbal entre el presidente de la FPF, Agustín Lozano, y el director general, Jean Ferrari. De acuerdo a lo comentado por el periodista deportivo, Peter Arévalo, esto se dio a raíz de lo indicado por el mandamás de la Federación quien le habría dado su palabra a Ibáñez se que seguirá en su cargo hasta fin de año.

Sin embargo, el narrador de L1 Max también reveló que exadministrador de Universitario tiene una idea completamente opuesta ya que le gustaría que el próximo estratega comience a trabajar desde los amistosos de octubre y noviembre.

"Me dice producción que se habría dado el primer cortocircuito en Videna, porque la postura de Agustín Lozano es que Ibáñez se quede hasta fin de año, como lo había prometido. La postura de la gerencia es que venga para las próximas fechas FIFA el futuro DT o alguien que vaya a integrar el comando técnico del futuro DT", indicó en 'A Presión'.

Un nuevo DT para los amistosos

Incluso, esta postura fue confirmada por el propio Ferrari Chiabra quien indicó que luego del partido del martes se hará una evaluación para analizar la continuidad del actual entrenador del equipo de todos.

"La información de Carlos Álvarez (productor de 'A Presión') es que la postura de Jean Ferrari terminadas las Eliminatorias es empezar a trabajar con el próximo técnico, o en su defecto, con alguien que integre el próximo comando técnico de la selección peruana. Esa es la postura de Jean contra la postura inicial de Lozano que dijo que Ibáñez se queda hasta fin de año pase lo que pase", añadió.

De esta manera, el periodista Peter Arévalo reveló que existió un tenso cruce de palabras entre Agustín Lozano y Jean Ferrari por la continuidad de Oscar Ibáñez en la Selección Peruana.

Temas relacionados Agustín Lozano FPF Jean Ferrari óscar Ibáñez Selección Peruana

