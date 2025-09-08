Oscar Ibáñez confirma que seguirá en la Selección Peruana hasta fin de año: "El presidente nos pidió que continuemos"

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana cierra su participación en las Eliminatorias Sudamericanas este martes 9 de septiembre cuando reciba a Paraguay en el Estadio Nacional. El combinado patrio llega a este partido sin ninguna chance de alcanzar el ansiado séptimo lugar de la tabla de posiciones que otorga un boleto para disputar el repechaje para la Copa del Mundo.

Luego de la goleada 3-0 ante Uruguay que consumó la eliminación de la Bicolor, se especuló sobre una posible salida de Oscar Ibáñez. Incluso, diversas versiones periodísticas aseguraron que Manuel Barreto se haría cargo del equipo de todos en su choque final por las Clasificatorias.

Oscar Ibáñez confirma que seguirá en la Selección Peruana

Sin embargo, este lunes el propio Oscar Ibáñez se encargó de despejar estos rumores señalando que el propio presidente de la FPF, Agustín Lozano, le pidió continuar en su cargo por lo menos hasta los amistosos del mes de noviembre. En esta Fecha FIFA, la Bicolor volverá a Rusia para enfrentarse al anfitrión y a Chile.

"El presidente nos pidió que que continuemos hasta los partidos amistosos de noviembre y le dijimos que sí, obviamente El respaldo de los jugadores se ve en la cancha. Más allá de las dificultades, son jugadores que quieren venir a la selección, que tienen un sentido de pertenencia con la selección, que son respetuosos con la misma, que tienen la valentía de afrontar cualquier situación", indicó.

Seguidamente, resaltó los puntos altos de estos cinco partidos que le tocó dirigir en las Eliminatorias señalando que salvo por la derrota en Montevideo, el promedio de los goles en contra era más que positivo.

"Nosotros veníamos con un buen promedio de gol en contra, y la última derrota nos desajustó un poco, pero el esfuerzo de los muchachos siempre fue y es importante. Lo veo ahora con la disposición de querer ganar y cerrar esta Eliminatoria con un triunfo, que siempre es importante", añadió.

Habrían logrado el objetivo

En otro momento de su conferencia, el estratega señaló qué, de haber iniciado el proceso, y viendo la cantidad de puntos que lograron, habrían logrado el objetivo de clasificar directamente a la Copa del Mundo del 2026.

"Hacíamos unas cuentas con los muchachos y decíamos, si estos cinco partidos serían los primeros de la Eliminatoria, estaríamos quintos en la tabla de posiciones. Si mañana ganamos, haríamos 8 de 18, sería un tercio y si hacemos un promedio de eficiencia, serían los mismos puntos que tiene Paraguay, hoy clasificado", finalizó.

De esta manera, Oscar Ibáñez confirmó que seguirá al frente de la Selección Peruana hasta fin de año.