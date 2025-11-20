Sporting Cristal definió estadio donde será local en play offs por Copa Libertadores: No será el Alberto Gallardo

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal cerró su participación en el Torneo Clausura venciendo por 3 a 2 a Atlético Grau en Sullana. Con ello, los celestes también le dijeron adiós a la etapa regular de la Liga 1 y ahora se enfocarán en la definición que tendrán que jugar para precisar su participación en la Copa Libertadores.

Sporting Cristal definió estado para play off por Libertadores

Al ubicarse en el cuarto puesto de la tabla acumulada, los celestes será uno de los equipos que jueguen este mini torneo el cual arrancará en los primeros días de diciembre. Los rimenses enfrentarán al tercero de dicha tabla el cual se conocerá tras la jornada final y que saldrá entre Cusco FC y Alianza Lima.

Eso sí, la directiva del club bajopontino ya tiene todo listo para este encuentro por lo que definió el estadio donde hará de local en la ida de esta llave. Así lo dio a conocer el director deportivo de la institución, Gustavo Zevallos.

El dirigente señaló que, a pesar de los eventos extrafutbolísticos pudieron separar el Estadio Nacional por lo que este primer partido se jugará el martes 2 de diciembre a las 8:00 p.m.

"El primer partido lo vamos a jugar ese día 2 de diciembre a las ocho de la noche en El Nacional. No tenemos ninguna preferencia. Me parece que para lograr ese objetivo tan ansioso de participar como en fase de grupo de Libertadores, tenemos que ir y enfrentar al que nos toque. No nos vamos a poner a decir quiero este, quiero el otro. Creo que estamos preparados para enfrentar a cualquiera de ellos", indicó a EnredadoSC.

Play off de Copa Libertadores

Como se recuerda, esta temporada la organización del campeonato nacional modificó el formato para jugar un play off el cual determine las posiciones de clasificación al máximo torneo de clubes de esta parte del mundo.

Esto quedará definido al finalizar todos los encuentros del Torneo Clausura y se conozca las posiciones finales de la Tabla Acumulada. Con Universitario campeón y como uno de los clasificados directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores, solo hace falta conocer a los tres restantes.

De esta manera, los clubes ubicados en la casilla 2, 3 y 4 de dicha tabla se enfrentarán entre sí en una definición que sacará chispas. De momento, Cusco FC, Alianza Lima y los bajopontinos chocarán en este parte final del campeonato.

De esta manera, Sporting Cristal jugará el encuentro de ida de los play off de la Copa Libertadores en el Estadio Nacional el 2 de diciembre ante un rival aún por definir.