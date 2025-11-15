¿Hernán Barcos se queda en Alianza Lima? 'Pirata' aclara su situación en el club

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima ya empezó a planificar la próxima temporada de la Liga 1, pero la continuidad de Hernán Barcos sigue generando incertidumbre. El delantero argentino aún no firma un nuevo contrato y mantiene a los hinchas expectantes sobre su futuro en la camiseta blanquiazul.

¿Hernán Barcos seguirá en Alianza Lima?

Mientras Alianza Lima alista la próxima temporada, todos se preguntan qué pasará con Hernán Barcos. El 'Pirata', referente del club hace cinco años, sorprendió a los hinchas diciendo que todavía no hay nada decidido sobre su continuidad.

Durante un evento del programa Impactando Vidas, Hernán Barcos fue consultado por los rumores sobre su posible salida y respondió: "Hay que esperar, no hay nada dicho todavía. Hemos conversado y quedamos en conversar por el campeonato. Estoy tranquilo y esperando que se dé la cosa".

Además, recalcó que su deseo es quedarse en el club, dejando una pequeña luz de esperanza para los seguidores victoriano. A pesar de la incertidumbre, prefirió centrar su atención en la causa que estaba apoyando.

"Todos los años siempre pasa lo mismo sobre los rumores de mi continuidad, pero creo que tenemos que enfocarnos en la causa y no en Alianza Lima. Por respeto a la causa que estamos hablando", añadió.

¿Por qué no avanza la renovación de Barcos?

Según el periodista Peter Arévalo, durante el programa A Presión, la renovación de Hernán Barcos no avanza por diferencias entre el jugador y la directiva. Al parecer, el delantero busca un rol más protagónico en el equipo, mientras que la dirigencia lo ve más como un suplente.

"Hernán es un tipo muy competitivo. Para mí, es ídolo en Alianza, y el tipo quiere seguir jugando. Está perfecto que quiera seguir jugando y trascendiendo, pero sus deseos entran en conflicto con los de Alianza. Por eso, hay una dilatación en el tema de Barcos, mientras que parece que Guerrero la tiene más avanzada", explicó Peter Arévalo.

Estas diferencias han generado que, por ahora, las conversaciones formales queden postergadas hasta que termine la temporada, momento en que ambas partes definirán el futuro del 'Pirata' en el club.

Trayectoria de Hernán Barcos

Hernán Barcos no es cualquier jugador. Su trayectoria incluye pasos por clubes como:

Racing (Argentina)

Guaraní (Paraguay)

Olmedo (Ecuador)

Estrella Roja (Serbia)

Huracán (Argentina)

Shanghái Shenhua (China)

LDU Quito (Ecuador)

Palmeiras (Brasil)

Gremio (Brasil)

Sporting de Lisboa (Portugal)

Vélez Sarsfield (Argentina)

Atlético Nacional (Colombia)

Bashundhara Kings (Bangladesh)

Alianza Lima (Perú)

Por ahora, la renovación de Hernán Barcos en Alianza Lima sigue siendo un tema abierto. El delantero argentino mantiene la calma y su deseo de quedarse, mientras la directiva planifica la próxima temporada de la Liga 1.