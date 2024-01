¡Tiene ganas! Piero Quispe ya palpita su debut con Pumas este domingo: ¿Qué dijo en su presentación?

Ilusión. El debut de Piero Quispe con la camiseta de Pumas de México está cada vez más cerca y podría ocurrir este domingo en el inicio del Clausura de la Liga MX. Por eso, el futbolista peruano no oculta sus emociones y manifestó toda su ilusión por iniciar esta aventura durante su presentación oficial.

Las palabras del ex Universitario de Deportes tuvieron lugar en la conferencia de prensa por la presentación de los nuevos refuerzos del equipo capitalino junto a jugadores de la talla de Rogelio Funes Mori, por ejemplo.

Allí, Piero Quispe reconoció que está ilusionado por ser parte de las filas de Pumas y reveló que espera con ansias este domingo 14 de enero, día en el que podría disputar su primer partido con los 'auriazules'.

"Estoy ilusionado, ilusionado de poder jugar en el estadio, de conocer a la hinchada. Ya quiero que sea domingo para poder demostrar. No solo yo, Rogelio y 'Memo' también. Creo que estamos muy ilusionados de poder compartir con la gente y con el grupo", declaró.

Además, el futbolista peruano dio mayores detalles sobro cómo han sido sus primeros días en México desde su fichaje por Pumas. Al respecto, Piero Quispe informó que ha venido trabajando duro en los entrenamientos y señaló que está adaptándose cada vez mejor a la altura.

"Primero, estoy con mucho trabajo. Desde el primer día que entrené con el grupo me trataron bien. Estoy poco a poco apoyándome a la altura. En Perú, donde yo jugaba también había pero yo no entrenaba. Creo que con el pasar de los días me voy acomodando", agregó.