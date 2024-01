Piero Quispe: El exorbitante precio de las zapatillas Louis Vuitton que luce su novia, Cielo Berríos

Piero Quispe y Cielo Berríos, la pareja de moda en la farándula peruana, no solo comparten su amor en redes sociales, sino también su estilo de vida lujoso. Actualmente radicando en México debido al compromiso profesional del futbolista con el club Pumas, ambos han captado la atención de todos. Recientemente, una revelación sobre las las zapatillas Louis Vuitton que utiliza Cielo Berríos ha generando curiosidad entre los seguidores de estos personajes.

Martín Valderrama, un popular tiktoker, ha destapado el elegante guardarropa de Cielo Berríos. Entre las marcas mencionadas se encuentran Louis Vuitton, revelando detalles fascinantes sobre el costo de algunos de sus artículos. Un par de zapatillas, por ejemplo, alcanzó la sorprendente cifra de 994 euros, dejando a muchos boquiabiertos.

El tiktoker también destaca que el valor de estos artículos puede variar según la talla del calzado, proporcionando una visión detallada de la ostentosa moda de la pareja.

Cielo acompañó a Piero en su mudanza a México el pasado 25 de diciembre. Este gesto revela no solo el compromiso amoroso de la pareja sino también el apoyo constante de Berríos hacia la carrera futbolística de Quispe. La joven se ha sumergido en la vida mexicana, compartiendo cada momento a través de sus redes sociales.

Antes de concluir el año 2023, Cielo Berríos dirigió un emotivo mensaje a sus críticos y, sobre todo, a sus padres. A través de sus redes sociales, expresó su agradecimiento a sus progenitores por enseñarle la verdadera fortaleza y por brindarle amor genuino.

"Gracias a mis padres, soy muy fuerte ahora. Ellos me enseñaron que no todo en la vida es fácil, ambos crecieron desde muy abajo y los admiro por darme todo y no lo material, sino el amor de verdad. Mi papá, una persona trabajadora hasta el día de hoy, te admiro tanto por ser el hombre que eres. Solo la familia sabe por todos los momentos duros que hemos pasado. Momentos que nunca se borrarán de nuestra mente", escribió.