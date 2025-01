23/01/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Antes de que termine el 2024, Universitario de Deportes apostó por la continuidad de Yuriel Celi en el equipo para los nuevos desafíos que se aproximan en esta temporada. Incluso, compró la carta pase del jugador para que no tenga problemas en seguir dentro de la plantilla. Sin embargo, a pocos días del inicio de la Liga 1 2025, lo enviaron a otro club.

Yuriel Celi no jugará en Universitario

El futbolista, que llegó a Universitario en 2023, no tuvo la regularidad que esperaba durante su estadía en el club. A pesar de haberse destacado en el Sudamericano Sub 17 en 2019 y de haber sido promovido al primer equipo de Cantolao, no logró consolidarse como titular con los 'merengues'.

En la temporada pasada, apenas sumó 174 minutos en cancha, distribuidos en 12 partidos, y su participación fue limitada. A pesar de esto, el club decidió invertir en su pase al Hull City de Inglaterra, con la intención de asegurar su continuidad dentro de la plantilla.

Sin embargo, con la llegada de nuevos refuerzos extranjeros al club, se tomó la decisión de cederlo a préstamo al Deportivo Garcilaso.

Esta movida estratégica se ha concretado justo antes del inicio de la Liga 1 2025, y el futbolista no formará parte de la 'Noche Crema', el evento de presentación de los jugadores, que se llevará a cabo este viernes 24 de enero en el Estadio Monumental.

Nuevas oportunidades en el Cusco

Con el 'Garci', Yuriel Celi no podrá disputar competiciones internacionales, ya que el club cusqueño no logró clasificar a torneos internacionales, pero sí tendrá la chance de disputar el torneo local.

Esta cesión, aunque sorpresiva para algunos hinchas, le permitirá al jugador tener mayor protagonismo y seguir desarrollándose, algo que podría beneficiar tanto a él como a Universitario de Deportes en el futuro.

A pesar de su bajo perfil en la campaña pasada, el club apostó por su potencial, y ahora le ofrece la oportunidad de seguir creciendo en otro entorno.

Esta decisión también responde a la necesidad de hacer espacio en la plantilla para un nuevo refuerzo extranjero. Con cinco jugadores foráneos ya en su equipo, Universitario tiene la posibilidad de sumar a uno más, por lo que cedió a Yuriel Celi para abrir un cupo y facilitar la llegada de un futbolista del exterior.

