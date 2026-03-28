Edison Flores sueña con marcarle a Alianza Lima con Universitario: "Me veo celebrando"

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El clásico del fútbol peruano siempre despierta sentimientos fuertes, y Edison Flores siente lo mismo. El jugador de Universitario confesó que sueña con hacerle un gol a Alianza Lima, recordando con nostalgia su tanto en la final del 2023 en Matute, y afirmó que está listo para dejar todo por la crema y su gente.

Edison Flores se prepara para el clásico

En diálogo con la prensa, Edison Flores comentó que el plantel crema está concentrado en los partidos que se avecinan, no solo en el clásico, sino también en la Copa Libertadores.

"Todos estamos concentrados para el partido que sigue y los próximos también porque son importantes. Queremos estar de la mejor forma y llegar bien a lo que se nos viene", declaró el 'Orejas'.

🗣️ Declaraciones de Edison Flores



"Veo muy bien al equipo, a veces se da o a veces no, pero veo a mis compañeros intentándolo de la mejor manera, Gassama está trabajando y sabe lo que la U quiere"



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A pesar de una lesión reciente que limitó sus minutos en cancha, Flores aseguró que se mantiene al margen observando y apoyando al equipo.

"El equipo viene bien, los veo bien. Me ha tocado verlos desde afuera, no acompañarlos mucho por una pequeña lesión que tuve. Están trabajando al máximo, con una nueva idea e implementando lo que quiere el técnico", agregó el 'Orejas'.

Edison Flores sueña con marcarle a Alianza

El tema que más emociona a los hinchas crema es el deseo de Flores de marcar en el clásico. "Me veo celebrando. Espero poder jugar, conseguir minutos y dando el máximo para lo que necesita el equipo y darle una alegría a los hinchas", confesó.

"Es un gran deseo para mí anotarle a Alianza, sé que puede darse y hay que estar preparado para eso", añadió

Edison Flores habla sobre Sekou Gassama

En otro momento, Edison Flores se refirió a Sekou Gassama, asegurando que el delantero está trabajando arduamente para ponerse a punto.

"Gassama está trabajando de la mejor manera, espero que pueda ponerse a punto para lo que se nos viene porque lo vamos a necesitar. Sí he hablado con él, es una muy buena persona, está trabajando porque quiere demostrar que puede", contó.

La integración de Gassama y el resto del plantel será clave para Universitario en los próximos compromisos, y Flores confía en que todos los jugadores seguirán dando lo mejor de sí para cumplir los objetivos del equipo.

Edison Flores se muestra confiado, motivado y listo para brillar con Universitario en el clásico frente a Alianza Lima. El 'Orejas' asegura que dará el máximo por su equipo y los hinchas.