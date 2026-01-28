Universitario sufriría sensible baja a poco de iniciar la Liga 1: Clubes del exterior buscan a uno de sus goleadores

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de la Noche Crema 2026 donde goleó sin problema a la Universidad de Chile, Universitario quedó listo para su debut en el Torneo Apertura que será ante ADT en el Estadio Monumental. Los merengues arrancarán un largo camino que esperan cerrar obteniendo el primer tetracampeonato de su historia.

Universitario sufriría sensible baja

Con el frustrado pase de César Inga a la MLS, todo hacía indicar que el plantel de Javier Rabanal estaba cerrado y preparado para el torneo local. Sin embargo, en las últimas horas se difundió una información respecto al futuro de uno de sus principales elementos de la plantilla.

De acuerdo a la información vertida por el periodista Gustavo Peralta, Alex Valera, goleador de Universitario, viene siendo sondeado por diversos clubes del exterior. Según precisó, dos clubes de la Liga MX de México y otros dos de Europa han preguntando por las condiciones contractuales del atacante.

"2 equipos mexicanos y 2 equipos europeos han preguntado condiciones por Alex Valera. Ojo, no hay oferta pero 1 equipo de Europa podría hacer llegar la oferta en las próximas semanas. Alex Valera tiene contrato por todo el 2026. La U pretende extender el vínculo con una mejora salarial. No habría problema para ello pues Valera está contenta en el club", indicó en 'Hablemos de Max'.

Alex Valera fue pieza clave en el tricampeonato de Universitario.

Analizarán el tema cuando exista oferta

En esa misma línea, el hombre de prensa dejó en claro que los representantes del también delantero de la Selección Peruana no darán mayores detalles de las negociaciones y que recién se sentarán a evaluar la situación cuando exista una oferta concreta.

Con ello, todo haría indicar que una oferta formal de un equipo europeo llegaría a las oficinas de la 'U' con la intención de fichar al delantero que ha sido vital en la obtención del tricampeonato.

"La gente que maneja a Valera es seria y perfil bajo, por eso no se va a adelantar y mover cosas. Primero porque ellos saben cuanto pide la 'U' para sacar a Valera. Cuando esté todo materializado en una propuesta, ahí van a decirle a la 'U' para conversar. Son los números que pides y las formas del pago completos. No he llegado una propuesta, pero han preguntado las condiciones y en los próximos días uno de los clubes de Europa aterrizaría una propuesta", añadió.

En resumen, clubes de México y Europa han preguntado sobre las condiciones contractuales de Alex Valera. En caso de que las negociaciones avance, se trataría de una baja más que sensible para Universitario.