Alex Valera podría dejar Universitario: Delantero tendría propuestas para jugar en México y Europa

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes podría perder a su mayor valor en ataque, si se llega a concretar su pase al exterior de Alex Valera. Esto significaría un problema para el entrenador Javier Rabanal y las aspiraciones de los cremas que buscan el tetracampeonato y ser protagonistas en la Copa Libertadores.

Ofertas por Valera

Según el periodista Gustavo Peralta de L1 Max, hay interés por el ariete merengue desde varias partes del mundo. Dos vienen de Europa y otras dos de México. Aunque todavía no ha habido una oferta formal, esta podría presentarse, lo que abriría una negociación con el club y el jugador para definir su situación.

"Hasta este momento no ha llegado ninguna propuesta formal por Alex Valera, pero sí tengo entendido que el entorno desde hace unas semanas, está trabajando posibilidades porque hay clubes y grupos que se han acercado a preguntar. Dos de las opciones están en el fútbol mexicano, a la par hay dos opciones de Europa", indicó el comunicador.

💣 Información EXCLUSIVA de @Gustavo_p4 sobre ALEX VALERA



¿Llegará a Europa?



Ingresa al programa 👉🏽 https://t.co/30o2LMN3sr#HablemosDeMAX



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM pic.twitter.com/KHs68pbAOH — L1MAX (@L1MAX_) January 26, 2026

Precisó que el interés desde el país norteamericano es de un grupo fuerte y que ha preguntado cuánto costaría el traspaso del atacante. Por el lado del 'viejo continente', se tratarían de equipos que a pesar de no ser de las grandes ligas, sí son de equipos que habitualmente compiten en torneos internacionales.

"No estamos hablando de ligas top, pero sí de ligas que tienen equipos que participan en torneos internacionales y que han preguntado las condiciones. En los próximos días, uno de esos clubes de Europa puede aterrizar una oferta formal por Alex o hacerle saber al representante", sostuvo.

¿Cuánto cuesta Valera?

De acuerdo al portal Transkfermarkt, especializado en cotización de futbolistas, el '20' crema tiene un valor de 1 millón de dólares. Al no tener cláusula de rescisión, la negociación entre el equipo interesado tendrá que ser con la 'U' y el delantero para delimitar la tasa de transferencia y el salario que percibiría.

Este es el pico más alto que ha conseguido el jugador de 29 años en su carrera, superando los 900 mil dólares que tenía entre setiembre del 2024 y junio del año pasado. Cabe precisar que sería su segunda experiencia en el exterior, tras un breve paso por el Al-Fateh de Arabia Saudita.

Las buenas campañas que ha realizado los últimos año Alex Valera le valdría para dejar el Perú. De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, hay interés del fútbol de México y Europa por el atacante.