Hernán Barcos revela por primera vez si es mejor que Paolo Guerrero

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En una entrevista con Enfocados, Hernán Barcos finalmente habló sobre Paolo Guerrero y respondió si es mejor que el 'Depredador', generando reacciones entre hinchas que siempre compararon a ambos goleadores.

Hernán Barcos habla sobre Paolo Guerrero

Todo ocurrió en el pódcast conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, donde Hernán Barcos fue consultado directamente sobre una duda que muchos hinchas han tenido durante años: si se considera mejor que Paolo Guerrero, especialmente en su mejor momento.

Lejos de esquivar la pregunta, el 'Pirata' fue frontal, aunque con un tono respetuoso hacia el delantero de la selección peruana.

"Creo que, para tirarla al córner, Paolo Guerrero en su prime es excepcional, diferente, un jugador espectacular", expresó de arranque, dejando en claro la admiración que siente por el 'Depredador'.

Sin embargo, también hizo una comparación más amplia sobre sus trayectorias. "Tiene o tuvo una carrera, no sé si mucho más exitosa que la mía... pero en general siento que Paolo ha tenido una carrera superior a la mía", agregó, reconociendo el peso internacional del delantero peruano.

Eso sí, Hernán Barcos no dudó en marcar un punto donde considera que saca ventaja: su paso por Alianza Lima.

Si bien Hernán Barcos fue claro en señalar que Paolo Guerrero tiene una carrera superior a nivel general, cuando el análisis se centra en Alianza Lima, su postura cambia.

"Ahora en Alianza Lima sería Hernán Barcos... pero en Alianza yo tuve mejor carrera por ahora, porque todavía falta", señaló.

Y es que ambos coincidieron en el club íntimo, donde los números también alimentan la comparación: Paolo Guerrero registró 22 goles, mientras que Hernán Barcos anotó 16 durante ese periodo.

Barcos habla sobre su salida de Alianza

Durante la misma entrevista, Hernán Barcos también tocó un tema sensible: su salida de Alianza Lima, la cual aseguró no esperaba. "De Alianza me sacaron y fue duro", confesó, recordando uno de los momentos más complicados de su etapa en el club.

El delantero también reveló que, junto a su familia, vivió días difíciles tras esa decisión. "Estuvimos mal... pero entendemos que por algo las cosas pasan", comentó.

Pese a ello, no cerró las puertas a un posible regreso. Incluso dejó entrever que le gustaría volver en otro rol más adelante, quizás desde lo dirigencial.

Así, Hernán Barcos finalmente se refirió a Paolo Guerrero y dejó en claro si se considera mejor, marcando diferencias entre sus carreras y su paso por Alianza Lima, en una comparación que durante años generó debate entre los hinchas.