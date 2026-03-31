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Fuerte rechazo

Polémica en el España vs Egipto: Tribuna realizó cánticos anti-musulmanes durante el amistoso en Barcelona

El amistoso en el RCDE Stadium estuvo marcado por gritos xenófobos desde la afición española, silbidos al himno del rival y consignas contra el propio presidente Pedro Sánchez.

Cánticos generaron reacciones de rechazo durante el encuentro.
Cánticos generaron reacciones de rechazo durante el encuentro. (Composición Exitosa)

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 31/03/2026

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El amistoso entre España y Egipto, disputado en el RCDE Stadium de Barcelona, terminó en empate sin goles, pero lo que más trascendió fueron los cánticos racistas y xenófobos desde las tribunas.

Durante la primera mitad, sectores de la afición española entonaron "Musulmán el que no salte" —una variación de "musulmán el que no bote"—, mientras que el himno egipcio fue recibido con silbidos. Incluso cuando algunos jugadores africanos mostraron señales de respeto en el campo, volvieron los abucheos.

Reacciones inmediatas

La organización del partido mostró mensajes en la pantalla del estadio y el locutor pidió cesar los cánticos xenófobos, pero parte del público respondió con abucheos. El seleccionador español, Luis de la Fuente, rechazó los gritos y pidió respeto durante una conferencia de prensa tras el encuentro

"Siento total y absoluta repulsa ante cualquier actitud xenófoba o racista o falta de respeto. (...) El fútbol no es violento, los violentos aprovechan el fútbol para tener su espacio. Hay que identificar a estos violentos y apartarlos de la sociedad. Cuanto más lejos, mejor", señaló el técnico.

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En redes sociales, el episodio se viralizó rápidamente. Algunos usuarios calificaron los cánticos como un acto racista y vergonzoso, mientras otros recordaron que en los Juegos Olímpicos de 2024, cuando España enfrentó a Marruecos, la afición marroquí hizo lo mismo contra los españoles.

"Parece que los españoles siempre deben tragar y agachar la cabeza", escribieron diversos internautas, sugiriendo que lo ocurrido ahora es una respuesta cargada de resentimiento.

Un trasfondo más allá de la cancha

El partido también se convirtió en un espacio de protesta contra el gobierno. En varios momentos, parte de la tribuna coreó con insultos "¡Pedro Sánchez, hijo de p*ta!", en rechazo a la política del presidente y su apertura cada vez mayor hacia la comunidad musulmana en España.

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El episodio refleja cómo el descontento político se mezcla con expresiones deportivas, en un contexto donde la relación con Marruecos y la gestión migratoria han generado tensiones crecientes.

Los cánticos antimusulmanes no solo evidencian un acto de xenofobia en un estadio, sino también un síntoma del clima político actual en España. La afinidad del gobierno con Marruecos y la política de regularización migratoria han generado rechazo en sectores de la población, que encuentran en el fútbol un espacio para expresar su malestar.

La comparación con lo ocurrido en 2024 muestra que la memoria de agravios sigue viva y que el deporte se convierte en escenario de disputas identitarias e incluso políticas.

El empate entre España y Egipto quedó en segundo plano frente a los cánticos racistas y las consignas políticas. Mientras Luis de la Fuente llamó al respeto y a la convivencia, la polémica expuso la tensión entre deporte, identidad y política en España, en un momento donde la relación con el mundo musulmán es cada vez más estrecha y controvertida.

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