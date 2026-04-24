Vinicius Junior: Gianluca Prestianni recibió dura sanción por conducta discriminatoria contra crack del Real Madrid

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En el último tiempo, el crack del Real Madrid, Vinicius Junior, se ha caracterizado por ser uno de los jugadores que viene luchando contra el racismo en el fútbol de manera activa e incluso en más de una oportunidad advirtió haber sido víctima de insultos de este tipo en diversos estadios de España.

Precisamente, el pasado 17 de febrero, durante el duelo de ida por los play-off de la Champions League, la estrella brasileña acusó al jugador del Benfica de Portugal, Gianluca Prestianni, de haberle lanzado insultos por su color de piel haciendo que el juez del encuentro active el protocolo antiracismo.

Prestianni duramente castigado por UEFA

A partir de ahí, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA abrió una investigación contra el futbolista argentino tratando de encontrar elementos que prueben estas serias acusaciones. Y luego de casi dos meses, el ente rector del fútbol europeo emitió su fallo castigando con seis fechas de suspensión al mediocampista.

Eso sí, el castigo cuenta con matices ya que este descontará el partido de vuelta de aquella serie de Champions League donde Gianluca Prestianni había sido suspendido de manera preliminar.

Además, tres de esas jornadas estarán bajo un periodo probatorio de dos años en los que no deberá reincidir para no cumplirlos. Además, la UEFA ha solicitado formalmente a la FIFA que el castigo sea ampliado a cualquier competencia en el mundo en caso de que el jugador sea convocado a la Selección Argentina para el Mundial 2026.

Pidió apoyo a Lamine Yamal

A propósito de la lucha antiracismo, la figura de Brasil y del Real Madrid brindó una conferencia de prensa semanas atrás donde hizo un llamado al crack de Barcelona, Lamine Yamal, a unirse a su movimiento contra este flagelo en el fútbol.

Vinicius Junior acusó a Prestianni de lanzarles insultos racistas.

Según indicó Vini, este tipo de estrellas que trascienden en todo el mundo deben alzar su voz de protesta para que su lucha tome aún mayor fuerza y contundencia.

"Es un tema muy complicado de hablarlo, pero pasa muchas veces y ojalá podamos seguir esta lucha. Es importante también que Lamine hable y esto puede ayudar a los demás porque nosotros somos famosos, tenemos dinero, podemos equilibrar mejor estas cosas, pero los pobres o negros que están en otros tienen más dificultades que nosotros", indicó.

De esta manera, la UEFA sancionó con seis fechas de suspensión al jugador del Benfica de Portugal, Gianluca Prestianni, por conducta discriminatoria contra Vinicius Junior.