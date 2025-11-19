Mundial 2026: Así se jugará el repechaje de las Eliminatorias UEFA por los últimos cuatro cupos

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Copa del Mundo 2026 cada vez se encuentra más cerca y la UEFA en esta oportunidad con tres plazas más para esta nueva cita mundialista en comparación con la edición pasada en Qatar 2022, debido a que el número de equipos participantes aumentó a 48 distribuidos en 12 grupos durante su fase final.

Así se jugará el repechaje de las Eliminatorias UEFA

En primer lugar, es necesario indicar que de las 16 plazas del fútbol que tiene disponible el continente europeo, 12 escuadras ya clasificaron directamente y fueron ganadoras de cada uno de los grupos que conformarán esta etapa.

Posteriormente, habrá una fase de Playoffs que buscarán los 4 boletos restantes para el Mundial 2026. En este proceso de repechaje de la UEFA se clasificarán las 12 selecciones que acabaron segundas en sus grupos y a su vez se sumarán 4 equipos que ganaron su sección en la UEFA Nations League mejor clasificados que no hayan terminado entre los dos primeros de sus grupos en la eliminatoria mundialista.

En tal sentido, los 16 cuadros participarán en un sorteo en el que serán agrupados en cuatro sectores con cuatro equipos cada uno para luego avanzar a semifinales que se disputarán el 26 de marzo de 2026 y a la final con un partido único, el 31 del mismo mes.

Los equipos que jugarán el repechaje de la UEFA

Cabe resaltar que, las selecciones que disputarán el repechaje de la UEFA con el objetivo de estar presentes en la próxima cita mundialista y que aseguraron su segundo puesto en las Eliminatorias, son los siguientes: Eslovaquia, Ucrania, Albania, República Checa, Polonia, Irlanda, Italia, Kosovo, Turquía, Dinamarca, Bosnia-Herzegovina y Gales.

A ellos se le suma las escuadras de Suecia, Irlanda del Norte, Rumania y Macedonia del Norte, quienes también estarán por la vía de la Nations League en la repesca.

Estos serán los bombos para el sorteo

Ya se encuentran definidos los bombos para el sorteo que se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre, el primero de ellos lo integrará Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania debido a que están mejor ubicados por el ranking FIFA por lo que serán cabeza de serie.

De igual manera, en el bombo 2 estarán Polonia, Eslovaquia, Gales y República Checa. También, en el tercer bombo Irlanda, Albania, Bosnia-Herzegovina y Kosovo. Mientras que Suecia, Irlanda del Norte, Rumania y Macedonia del Norte están en el bombo 4.

Tras la finalización de la fase de grupos de las Eliminatorias de Europa se disputará el repechaje entre 16 equipos y definirá las 4 últimas selecciones europeas que clasifiquen al Mundial 2026.