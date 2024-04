Waldir Sáenz responde si Hernán Barcos es mejor futbolista que él: "¿Quién es tu ídolo?"

El goleador histórico de Alianza Lima, Waldir Sáenz, vuelve a sorprender a todos sus seguidores al revelar que se considera un mejor futbolista que el delantero Hernán Barcos, más conocido como el 'Pirata', quien actualmente forma parte del equipo blanquiazul y luce la cinta de la capitanía.

Esta no sería la primera vez, en que 'Wally' tiene una rivalidad con el argentino, ya que todo viene desde el año 2021, esto luego de los comentarios que él le dio a Barcos sobre el rol que cumplía en el "equipo de sus amores", los cuales no fueron bien vistos.

"No me cae mal ni lo conozco. No me interesa conocerlo. Lo que a mí me molesta es, y es una pregunta que siempre he hecho y voy a hacerla: '¿De qué juega, de 9 o de 10?' Si él jugaría atrás, ponle un 9. Para mí, Barcos y Sabbag pueden jugar juntos. Si tú sabes que Barcos te genera lo que te genera y te da pase, entonces ponle un 9 adelante", fue lo que provocó el conflicto entre ambos deportistas.