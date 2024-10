¿Ya fue el hincha israelita? Bryan Reyna llevaría a 'San Martincito' a Brasil para repetir triunfo de Perú

'San Martincito' se ha convertido en el hincha de moda de la Selección Peruana. Y es que al estar presente en el triunfo de la 'Bicolor' ante Uruguay, muchos aficionados aseguran que es la nueva cábala, opacando incluso al popular 'Israelita' tras revelar que el futbolista Bryan Reyna le habría prometido llevarlo a Brasil para alentar al conjunto nacional en esta fecha.

En declaraciones a Exitosa, José Alberto Mina Caicedo, quien caracteriza al popular 'San Martincito', contó que lleva viviendo en nuestro país alrededor de dos años y que es su increíble fe, la que le permite asegurar que al igual que con Uruguay, la 'Bicolor' volverá a repetir la historia en canchas brasileñas.

Asimismo, 'San Martincito' se mostró agradecido con todos los peruanos, afirmando que se siente como un amigo más, sobre todo porque le habrían las puertas de este país de una manera bastante cálida.

"El recibimiento fue mutuo, vivo agradecido con todos. Son unas personas muy humildes, nobles de corazón, soy un amigo más y estoy agradecido con el cariño que me han dado y las puertas que me han abierto", agregó durante la breve entrevista.

Todo indica que la victoria de Perú ante Uruguay y la presencia de 'San Martincito' en dicho compromiso devolvió la ilusión a más de un hincha 'blanquirrojo', incluyendo a Bryan Reyna, quien, según declaraciones del propio ciudadano colombiano, le habría ofrecido llevarlo a Brasil para que pueda estar presente en el estadio Mané Garrincha, donde el equipo peruano enfrentará a los 'cariocas' este martes, 15 de octubre.

"Bryan Reyna, muy humilde, me dijo que está de acuerdo en que vaya a Brasil y que me ayudará poco a poco para que pueda estar allá, (...) me ha pedido que esté siempre", declaró a un conocido medio local.