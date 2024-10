¡Terrible! Joven queda desfigurada tras brutal ataque por hombre en estado de ebriedad en Arequipa

12/10/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una joven administradora terminó con el rostro desfigurado después de que su presunto agresor, identificado como Damián Valencia Díaz, le lanzara una botella de cerveza en un ataque violento en Arequipa. Este lamentable incidente ocurrió cuando la víctima regresaba a su casa junto a un amigo en el distrito de Sachaca.

La gravedad de las lesiones sufridas ha dejado a la joven no solo con secuelas físicas, sino también con un futuro incierto en su vida laboral.

Ataque violento en la calle

Según la denuncia presentada por la joven, el ataque se produjo durante su camino a casa, cuando Damián Valencia Díaz, acompañado de un grupo de amigos, comenzó a agredirla verbalmente.

A pesar de que la joven trató de evitar el enfrentamiento, la situación escaló rápidamente. Tras una acalorada discusión, el agresor arrojó una botella de cerveza a su rostro, causando heridas graves que requirieron cirugía plástica.

En un desgarrador relato, la víctima comentó que, después del ataque, el agresor no solo se negó a ayudarla, sino que también huyó del lugar.

"El cirujano me intervino, pero lamentablemente sufro de piel queloide. Ustedes saben que esa cicatriz se forma en el cuerpo, y solo por una herida se me hace así. Imagínense cómo posiblemente va a quedar mi rostro", explicó la joven entre lágrimas, evidenciando la angustia que enfrenta.

La joven administradora, que también trabaja como modelo y anfitriona, ha visto su vida profesional interrumpida por el ataque.

"Me encuentro inhabilitada, no puedo ir a mi centro de trabajo. Esto no puede quedar así, especialmente cuando el señor Damián Valencia ocasionó esto el domingo en la madrugada y, solo unas horas después, lo ven en una fiesta", denunció.

La joven ha acumulado gastos médicos significativos. "Ya voy gastando 10.000 soles solo en tratamientos y ni siquiera me han quitado los puntos. Me duele ver cómo, a pesar de lo que sucedió, el agresor se ríe y no muestra ningún tipo de arrepentimiento", agregó.

La situación se vuelve más desgarradora al considerar que su abogado sugirió una posible indemnización de 7.000 soles, una cantidad que ella considera insuficiente frente a las graves lesiones y el impacto en su vida.

Un llamado a la justicia

A medida que la joven continúa su recuperación, ha decidido hacer un llamado a la justicia y a la difusión de su caso. "Yo no conozco a Damián Valencia Díaz. Nunca en mi vida lo había visto antes de ese día. No tengo ningún tipo de enemistad con él para que me haya hecho esto. Es como si fuera un juego para él, y eso no puede ser aceptado", expresó con firmeza.

La joven anima a la comunidad a viralizar su historia, resaltando la importancia de que se tomen medidas efectivas contra la violencia de género y los ataques físicos.

La joven desfigurada en Arequipa, que enfrenta graves lesiones y una difícil recuperación, ha presentado su denuncia ante las autoridades, quienes tienen la responsabilidad de investigar el caso y llevar al agresor ante la justicia.