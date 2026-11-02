Río Zarumilla se desborda e inunda sector de Puerto Perú en Tumbes: más de 100 familias afectadas

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La región Tumbes atraviesa un momento climatológico crítico debido a que producto de las intensas lluvias se ha desbordado el río Zarumilla que terminó por inundar el sector Puerto Perú. Por dicha emergencia, más de 100 familias se ha visto afectadas.

Se desborda el río Zarumilla en la región Tumbes

De acuerdo a la información recopilada por Canal N el caudal del río tumbesino empezó a crecer entre las 4:00 a.m. y 5:00 a.m. de este lunes, 2 de noviembre. El Ejército del Perú se apersonó hasta el lugar para brindar apoyo

#EnVivo Río Zarumilla se desborda e inunda sector de Puerto Perú en Tumbes. Más de 100 familias están afectadas Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/Cpypn3nwLf November 2, 2026

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