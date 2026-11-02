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Río Zarumilla se desborda e inunda sector de Puerto Perú en Tumbes: más de 100 familias afectadas

Debido a las intensas lluvias registradas en Tumbes, se ha desbordado el río Zarumilla y ha inundado el sector Puerto Perú. Producto de ello, más de 100 familias resultaron afectadas.

Río Zarumilla se desborda e inunda sector de Puerto Perú en Tumbes
Río Zarumilla se desborda e inunda sector de Puerto Perú en Tumbes (Composición Exitosa)

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 02/11/2026

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La región Tumbes atraviesa un momento climatológico crítico debido a que producto de las intensas lluvias se ha desbordado el río Zarumilla que terminó por inundar el sector Puerto Perú. Por dicha emergencia, más de 100 familias se ha visto afectadas.

Se desborda el río Zarumilla en la región Tumbes

De acuerdo a la información recopilada por Canal N el caudal del río tumbesino empezó a crecer entre las 4:00 a.m. y 5:00 a.m. de este lunes, 2 de noviembre. El Ejército del Perú se apersonó hasta el lugar para brindar apoyo 

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