Docentes tendrán incremento de sueldo de hasta S/ 9,800

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Economía

El Ministerio de Educación (Minedu) dio a conocer el Concurso de Ascenso Docente 2026 que comienzan las inscripciones este jueves 16 de abril hasta el lunes 4 de mayo vía web.

El director general de Desarrollo Docente del Minedu, Eloy Cantoral manifestó que este procedimiento es una ocasión ideal para que los maestros de la Carrera Pública Magisterial puedan acceder a cargos de mayor rango y mejoren sus ingresos.

¿Cómo inscribirse en el Ascenso Docente 2026?

El desarrollo del concurso de ascenso será mediante inscripciones vía Internet a través de una plataforma que se habilitó en la página de la evaluación docente.

El requisito más importante para la inscripción es cumplir con el tiempo de permanencia mínima en la escala magisterial (entre dos y cuatro años), además de la idoneidad ética y profesional a lo largo de la trayectoria como docente.

¿Cuántas escalas son?

En total son ocho escalas por las que puede pasar un profesional del magisterio y en cada una de estas las responsabilidades y las remuneraciones aumentan progresivamente.

En la primera escala, la remuneración básica es de entre S/ 3,500 y S/ 4,670. Por otro lado, en la octava escala, el docente puede percibir entre S/7,350 y S/ 9,800.

El concurso de ascenso de escala tiene como finalidad medir competencias pedagógicas por medio de una serie de pruebas nacionales a los docentes.

Para que, una vez finalizadas las evaluaciones, aquellos que hayan superado todas, puedan acceder a los beneficios según la escala a la que corresponden.

Estas pruebas seguirán un cronograma con una organización clara para verificar las distintas actividades y así los docentes se informen sobre el avance del proceso.

Como parte de este cronograma también se corroborará que los postulantes cumplan todos los requisitos y que eso impida el desarrollo del mismo.

El año pasado se presentaron al concurso de ascenso alrededor de 100 mil docentes, 18.500 de ellos lograron avanzar de escala y desde marzo último sus salarios fueron actualizados en función a su nueva categoría.

Importantes observaciones

Asimismo, es de importancia agregar que, los docentes que actualmente estén en condición de contratados también pueden aplicar al concurso para acceder a los nombramientos.

Incluso, los docentes que no logren con la calificación estimada para ascender en la escala magisterial, tienen la oportunidad de postular nuevamente en próximas convocatorias.

En conclusión, estas iniciativas mantienen motivados a que todos los docentes puedan percibir este incremento de sueldo siguiendo la normativa.