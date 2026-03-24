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Carlos Jaico afirma que hay gente en organizaciones políticas que van a poner el país "a sangre y fuego": "Tipo Cuba"

El candidato presidencial Carlos Jaico afirma que en varias organizaciones políticas que participan de las elecciones existe gente que pondrá al país "a sangre y fuego". "Una situación tipo Cuba o Venezuela", subrayó.

Jaico se pronunció sobre la gente que conforma las organizaciones políticas
Jaico se pronunció sobre la gente que conforma las organizaciones políticas (Foto: Composición Exitosa)

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 24/03/2026

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Tras su llegada al Centro de Convenciones de Lima, donde se desarrollará la segunda jornada del debate presidencial 2026, el candidato Carlos Jaico, del partido político Perú Moderno, dialogó con la prensa y afirmó que existen varias organizaciónes políticas en las que hay gente que "va a poner al país a sangre y fuego" o que lo va a sumir en un panorama paralelo a Cuba o Venezuela.

"Una situación tipo Cuba o Venezuela"

Como parte de la segunda jornada de debate presidencial, el candidato del partido político Perú Moderno, Carlos Jaico, dialogó con los medios de comunicación sobre su postura respecto a lo que necesita el país al estar a 19 días de las Elecciones Generales 2026.

En primer lugar, manifestó que si se busca salir del subdesarrollo los candidatos presidenciales deben trabajar "con visión de país" porque no se puede proponer soluciones coyunturales "de paso".

De otro lado, tras las pullas políticas suscitadas anoche en la primera jornada del debate presidencial exhrotó a sus contricantes a que "den propuestas" porque el pueblo peruano "requiere, necesita y pide".

Al ser consultado sobre Vladimir Cerrón aseguró que no cree que participará en el debate y lo catalogó de "prófugo". Además, lamentó que personas como el candidato por Perú Libre se presenten para lograr ocupar el sillón presidencial. "Es lamentable que personas que estén debiéndole a la justicia estén participando en las elecciones presidenciales", agregó.

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Además, sobre el destino que podría tener el Perú con figuras como Cerrón Rojas indicó que hay personas que integran otras organizaciones políticas que también participan de estas elecciones y que pondrán al país a sangre y fuego.

"No solamente él. En varias organizaciones políticas tenemos gente que de verdad va a poner al país a sangre y fuego o la va a sumir en una situación tipo Cuba o Venezuela y eso no lo queremos. Hay que analizar bien", manifestó.

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