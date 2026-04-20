Delia Espinoza advierte que jefes de ONPE y JNE no pueden renunciar ni ser removidos hasta que acaban elecciones

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En el marco de las recientes elecciones, la decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza, sostuvo que los titulares de la ONPE y el JNE gozan de inamovilidad absoluta, por lo cual es legalmente imposible que renuncien o sean destituidos durante comicios.

Blindaje legal por democracia

Según declaraciones brindadas por la abogada Delia Espinoza a Radio Yaraví, el ordenamiento jurídico peruano establece un "candado" legal que impide que las cabezas del sistema electoral dejen sus funciones. Esta norma busca proteger la autonomía de las instituciones frente a posibles presiones.

La especialista explicó que esta protección rige durante todo el calendario de votación, asegurando que figuras como el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, permanezcan en sus puestos. El objetivo es evitar que intereses políticos externos afecten la organización de la voluntad popular ciudadana.

Esta restricción de salida es similar a la que poseen los congresistas, cuyos cargos son considerados irrenunciables por mandato constitucional. De esta manera, se garantiza que el proceso hacia las urnas no sufra alteraciones administrativas críticas que pongan en duda los resultados finales oficiales.

Incluso ante cuestionamientos públicos, la ley peruana prioriza la continuidad de la gestión electoral para no generar vacíos de poder. Según la decana, este marco normativo es la columna vertebral que sostiene la independencia y autonomía que se tiene que respetar obligatoriamente siempre.

Investigaciones y responsabilidades

La decana del CAL detalló que cualquier responsabilidad deberá determinarse tras el cierre de los comicios. Según Espinoza, "en su momento y con un debido procedimiento administrativo o proceso penal, se determinarán responsabilidades", manteniendo así la estabilidad necesaria para que el ciudadano acuda.

"El hecho de que estén siendo investigados, sea administrativa o penalmente, el señor de la ONPE u otros funcionarios, eso no impide ni perjudica el proceso", afirmó.

Sobre la intervención de la Junta Nacional de Justicia, la letrada fue enfática en señalar que los plazos deben cumplirse. Según Delia Espinoza, "la Junta Nacional de Justicia simplemente tampoco puede ir por ese lado porque la ley ya se lo impide, ya pasaron los tiempos".

La experta recordó que la estabilidad del sistema es un derecho de todos los peruanos en edad de votar. No se pueden realizar cambios estructurales mientras el cronograma está en marcha, pues esto vulneraría la seguridad jurídica necesaria para legitimar a las futuras autoridades nacionales.

Finalmente, es vital que el país mantenga la inamovilidad de autoridades electorales y el respeto al proceso electoral para asegurar una transición democrática sin mayores sobresaltos. El cumplimiento de las normas vigentes garantiza que el resultado de las urnas sea respetado plenamente.