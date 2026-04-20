Jorge Nieto defiende postergación de compra de aviones F-16 y pide al Gobierno "resistir" presiones: "Piense en el Perú"

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio de severas críticas hacia la decisión del presidente José Balcázar sobre la postergación de la compra de aviones F-16 Block 70 a EE.UU., el excandidato presidencial, Jorge Nieto, respaldó la postura e instó al Ejecutivo a mantenerla pese a las presiones de algunas instituciones y políticos.

El pasado viernes 17 de abril, José María Balcázar manifestó su intención de poner en pausa esta adquisición, cuya gestión se inició bajo la administración de José Jerí, pues considera que su gobierno solo es transitorio y que además, concretarla representaría un gasto millonario para el país.

Ante ello, surgieron numerosos cuestionamientos por parte del Congreso, funcionarios como el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro; congresistas como Fernando Rospigliosi y José Jerí; y Altos Mandos en retiro del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), quienes advierten consecuencias negativas.

Nieto insta a mantener decisión de aplazamiento de compra de F-16

Sin embargo, el exministro de Defensa, Jorge Nieto, defendió la decisión y, mediante una publicación en perfil de X, envío un mensaje dirigido a la Presidencia de la República, exhortando a la institución a pensar en el país y no dejarse sucumbir frente al "miedo o chantaje".

"Presidente, resista. Ninguna decisión por miedo o por chantaje es buena. Queremos buenas relaciones con todos, pero no a costa de decisiones estratégicas para el Estado peruano, que debe tomar el próximo gobierno. Usted ha hecho bien en postergarla. Piense en el Perú", escribió Nieto.

@presidenciaperu, resista. Ninguna decisión por miedo o por chantaje es buena. Queremos buenas relaciones con todos, pero no a costa de decisiones estratégicas para el estado peruano, que debe tomar el próximo gobierno. Usted ha hecho bien en postergarla. Piense en el Perú. — Jorge Nieto Montesinos (@JorgeNietoMon) April 20, 2026

Horas atrás, en entrevista con Exitosa, Nieto Montesinos había saludado la decisión que había expresado Balcázar el pasado viernes 17 de abril.

En su última entrevista brindada a Exitosa el pasado viernes 17 de abril, el mandatario dejó abierta la posibilidad de encargar dicho procedimiento a su sucesor o sucesora y que esta semana tendría una "decisión final" tras reunirse con su Gabinete Ministerial.

Condenó las declaraciones del embajador Bernie Navarro

A su vez, el fundador del Partido del Buen Gobierno también cuestionó a la Cancillería por no levantar una nota de protesta contra el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, quien dejó a entrever en sus redes sociales posibles represalias a nuestro país de no concretarse el proceso de compra.

"Yo quisiera felicitarlo, presidente. Ha tomado una muy buena decisión, no se deje atarantar y al mismo tiempo le quisiera decir a nuestra Cancillería: 'un poco de amor propio, son representantes diplomáticos del Perú'. El embajador con todos sus intereses por vender los aviones, tiene todo el derecho a querer venderlos, pero ha tenido una declaración muy mala", señaló.

El exministro de Defensa y excandidato presidencial, Jorge Nieto, defendió la postergación de la compra de aviones F-16 e instó al Gobierno a mantenerse en la postura.