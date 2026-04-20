Celine Aguirre reaparece en TV y DESTRUYE a Shirley Arica, Pati Lorena y a Renato Rossini

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una reciente entrevista, la actriz Celine Aguirre abrió las puertas de su casa a las cámaras para contar su experiencia en "La Granja VIP", en donde reveló fuertes críticas en contra de los integrantes del "Team Víboras".

Celine Aguirre ataca a Shirley Arica

Celine Aguirre fue particularmente incisiva al referirse a Shirley Arica. La actriz dejó en claro que no existe ningún vínculo de amistad ni deseo de establecerlo, basándose en lo observado durante el programa.

"Yo no la conozco ni me interesa conocerla. Con lo poco que le he visto, no gracias. Veo que es una persona altanera, además cree que es rebelde. Ya pues, mamita, ya tienes una edad en la que tu rebeldía te la metes ya sabes por dónde", dijo.

La actriz peruana tildó de "víboras" a Samahara Lobatón, Shirley Arica y Pati Lorena por supuestamente aprovecharse de la amabilidad de Mónica Torres.

"Las otras son unas zorr**, en el buen sentido de la palabra, que tienen todo calculado. Son malozas. Cuando te volteas te clavan un puñal", sostuvo.

La crítica de Celine hacia Arica se centró en la actitud de "rebelde" que la modelo suele proyectar en televisión, algo que para la experimentada actriz resulta fuera de lugar dada la etapa de vida en la que se encuentra Shirley:.

"Además cree que es rebelde. Ya pues mamita ya tienes una edad en la que tu rebeldía te la metes ya sabes por donde", añadió.

La actriz expresó decepción hacia Pati Lorena

Además, cuestionó si el comportamiento de Pati Lorena es real o simplemente una faceta para las cámaras. La actriz fue tajante al señalar que la imagen que tenía de ella cambió drásticamente.

"Pati Lorena es otra que a mí se me cayó, yo siento que se le sale una cosa psicopática, o sea lo siento, yo he estudiado psicología, y la veo y digo no es normal que diga esas cosas", manifestó.

Aguirre utilizó sus conocimientos en psicología para lanzar un juicio muy severo sobre la salud mental de la productora, contradiciendo versiones previas sobre su estado de salud.

"Yo creo que se han confundido de diagnóstico. No es alzheimer lo que tiene, yo creo que es psicópata la señora", sentenció.

Otro personaje que fue cuestionado por Celine fue Renato Rossini Jr., el último eliminado de "La granja VIP".