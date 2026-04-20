Madonna reporta PÉRDIDA de vestuario tras su presentación en Coachella y ofrece RECOMPENSA

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La legendaria reina del pop, Madonna, ha compartido un comunicado urgente tras su reciente paso por el festival Coachella. Lo que comenzó como una celebración nostálgica se ha transformado en una situación lamentable, ya que la artista denunció la desaparición de piezas invaluables de su archivo personal.

En su mensaje, Madonna expresó inicialmente su gratitud, para la cantante, esta presentación representaba un hito significativo en su carrera.

"¡Sigo en las nubes desde la noche del viernes en Coachella! Gracias a Sabrina y a todos los que lo hicieron posible. ¡Llevar Confessions II de vuelta a donde comenzó fue una gran emoción!", expresó.

Prendas utilizadas en el escenario fueron robadas

Sin embargo, la alegría se vio empañada por un descubrimiento desalentador al finalizar el evento. La artista reveló con tristeza que las prendas utilizadas en el escenario, que poseen un valor histórico incalculable, ya no están en su poder.

"Este momento de 'círculo completo' se sintió increíble hasta que descubrí que las piezas vintage que usé desaparecieron", señaló.

Entre los artículos sustraídos se encuentran elementos icónicos de su carrera, específicamente su vestuario que fue sacado de sus archivos personales: chaqueta, corsé, vestido y todas las demás prendas,

Madonna reporta pérdida de vestuario

Madonna enfatizó que el valor de estos objetos trasciende lo material: "Estas no son solo ropas, son parte de mi historia", añadiendo que otros artículos de la misma época también han desaparecido. Ante esta situación, ha hecho un llamado a la colaboración ciudadana, esperando que "algún alma amable encuentre estos artículos".

Para facilitar la recuperación, se ha habilitado el correo [email protected] y se ha confirmado que existe una "recompensa por su devolución segura". La cantante cerró su comunicado con un emotivo "Gracias con todo mi corazón".

Madonna apareció en Coachella junto a Sabrina Carpenter

La intérprete de "Like a Virgin" sorprendió a los miles de asistentes, apareciendo de manera impactante por un ascensor hacia el escenario. El tema elegido para su entrada fue su icónica canción "Vogue", y fue celebrado por todos los presentes. Sabrina cantó junto a Madonna e interactuaron en el escenario, demostrando la gran versatilidad que ambas tienen.

Después de terminar de cantar el primer tema, la legendaria artista estadounidense se tomó unos minutos para recordar que hace 20 años estuvo por primera vez en el festival de música para interpretar los temas de su exitoso álbum "Confessions on a Dance Floor", por lo que ahora se siente emocionada, ya que lanzará la segunda parte en las próximas semanas.