EXchica reality deja los lujos en Dubái y se muda a España para proteger a sus hijos

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La exchica reality Paula Manzanal sorprendió a sus seguidores al anunciar su mudanza inmediata desde Dubái hacia España. Esta decisión fue motivada por el bienestar de sus menores hijos, tras el incremento de conflictos bélicos y tensiones geopolíticas que afectan actualmente a los Emiratos Árabes Unidos.

La modelo peruana residía en el país asiático aprovechando los beneficios tributarios y el estilo de vida exclusivo. No obstante, el panorama internacional y la cercanía de bases militares estratégicas la empujaron a buscar un refugio más estable en Europa para garantizar la paz familiar.

El bienestar familiar sobre los lujos

La popular influencer aclaró que, aunque la situación en el emirato parece controlada, prefiere no correr riesgos innecesarios. Ella explicó que esta medida es preventiva para que sus niños puedan crecer en un ambiente totalmente sano y salvo.

La influencer detalló que regresó brevemente a su antigua residencia para organizar sus pertenencias y cerrar ciclos pendientes. "Es más que nada por los niños, para que estén tranquilos", señaló la modelo, quien prefiere mantener a su familia alejada de cualquier posible foco de peligro.

Paula Manzanal evitó profundizar en análisis políticos complejos durante sus declaraciones, pero reconoció que los reportes de prensa influyeron en su determinación. Ella espera que el panorama mundial mejore pronto, aunque por ahora su prioridad absoluta es establecerse definitivamente en la ciudad de Barcelona.

Trayectoria y nueva etapa en España

La figura pública alcanzó la fama en el programa 'Bienvenida la tarde' y luego se consolidó como una influencer de alcance global. Su vida siempre ha estado bajo el foco mediático debido a sus viajes de lujo y sus vínculos con círculos sociales de alto nivel internacional.

Manzanal formó parte del recordado grupo de las "Chicas Tulum", pero hoy muestra una faceta mucho más madura y maternal. Este cambio de residencia marca un punto de quiebre en su carrera, alejándose del ruido de los conflictos para enfocarse en la educación infantil.

Al dejar Dubái, la modelo sacrifica las ventajas económicas del emirato en favor de la tranquilidad que ofrece España. Esta nueva etapa de Paula Manzanal en España junto a sus hijos demuestra que la seguridad familiar es más valiosa que cualquier excentricidad o beneficio financiero.

La mudanza de la influencer Paula Manzanal a España junto a sus hijos confirma que la estabilidad familiar prevalece sobre cualquier beneficio económico en el extranjero. Al abandonar su residencia en Dubái, la modelo prioriza un entorno seguro ante las tensiones internacionales.