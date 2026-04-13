Keiko Fujimori se pronuncia tras primeros resultados del conteo de votos y marca postura frente a la izquierda

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La candidata presidencial Keiko Fujimori se pronunció tras conocerse los primeros resultados del conteo de votos en las elecciones generales de 2026. En un mensaje dirigido al país, fijó su posición luego de esperar los datos preliminares, en una jornada marcada por incidencias en algunos locales de votación y una elevada expectativa ciudadana.

De acuerdo con el avance del conteo, Fujimori se ubica como la candidata con mayor respaldo, superando el millón 300 mil votos. En segundo lugar aparece Rafael López Aliaga con más de un millón 200 mil, mientras que Jorge Nieto alcanza alrededor de 1 millón 83 mil votos, configurando un escenario todavía abierto.

Keiko lamenta incidentes durante jornada electoral

Durante su intervención, la candidata expresó su agradecimiento a los ciudadanos que participaron en el proceso electoral y remarcó que recibe estos resultados con responsabilidad. Asimismo, reconoció el trabajo de los miembros de mesa, personeros y autoridades electorales, quienes continúan con el desarrollo del conteo oficial en todo el territorio nacional.

En relación con la jornada electoral, también hizo referencia a diversas dificultades. Indicó que algunos ciudadanos no lograron ejercer su derecho al voto debido a problemas en la instalación de mesas, y señaló que las autoridades adoptaron medidas para permitir que estas personas puedan sufragar en una fecha complementaria.

Keiko marca distancia de la izquierda

Además, abordó el contexto político del proceso electoral y sostuvo que los resultados preliminares reflejarían una tendencia en el electorado. En ese marco, señaló que su principal adversario político es la izquierda, y consideró que, según los datos iniciales, este sector no lograría avanzar a una eventual segunda etapa, lo que interpretó como un escenario favorable dentro de la contienda.

"El país ya ha empezado a cambiar y los resultados del conteo rápido son una señal muy positiva para el Perú. Como lo señalé en el debate , el enemigo es la izquierda y, de acuerdo con estos resultados, este sector no estaría en una segunda etapa, lo que considero positivo para todos los peruanos", expresó.

Finalmente, la lideresa de Fuerza Popular indicó que el país atraviesa un momento de cambio y expectativa. A pesar de los inconvenientes registrados durante la jornada, sostuvo que el proceso electoral representa una señal sobre el rumbo que podría tomar el Perú, en medio de la búsqueda de estabilidad y nuevas definiciones políticas en los próximos meses.

De esta manera, la intervención de Keiko Fujimori se dio en un contexto de resultados aún en desarrollo, marcado por incidencias durante la jornada. La candidata destacó el respaldo recibido, reconoció dificultades en el proceso y señaló que el país atraviesa una etapa de cambio, con expectativas sobre el rumbo político en los próximos meses.